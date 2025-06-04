Arefe günü borsa açık mı? 5 Haziran Borsa İstanbul çalışıyor mu, borsa arefe günü saat kaça kadar açık?

Arefe günü borsa açık mı? 5 Haziran Borsa İstanbul çalışıyor mu, borsa arefe günü saat kaça kadar açık?
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Kurban Bayramı öncesinde yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında "Arefe günü borsa açık mı?" sorusu geliyor. Bayram öncesi işlem yapmak isteyen yatırımcılar için 5 Haziran 2025 Perşembe günü Borsa İstanbul'un (BIST) çalışıp çalışmadığı büyük önem taşıyor.

Yatırımlarını güvence altına almak, pozisyonlarını kapatmak veya yeni işlem açmak isteyen bireysel ve kurumsal yatırımcılar, "5 Haziran borsa açık mı?", "Arefe günü Borsa İstanbul yarım gün mü?" gibi soruları sıklıkla arama motorlarında sorguluyor. Bu dönemde borsa işlem saatleri doğru planlanmadığında yatırım riskleri artabiliyor. Peki, Arefe günü borsa açık mı? 5 Haziran Borsa İstanbul çalışıyor mu, borsa arefe günü saat kaça kadar açık? İşte detaylar...

AREFE GÜNÜ BORSA AÇIK MI?

2025 yılı resmi tatil takvimine göre, Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Türkiye genelinde kamu kurumlarında yarım gün mesai uygulanacağı için, Borsa İstanbul (BIST) da bu kapsamda yarım gün açık olacak.

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Türkiye genelinde kamu kurumlarında yarım gün mesai uygulanacağı için, Borsa İstanbul (BIST) da arefe günü yarım gün açık olacak.

Arefe günü borsa açık mı? 5 Haziran Borsa İstanbul çalışıyor mu, borsa arefe günü saat kaça kadar açık?

AREFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI?

2025 yılı resmi tatil takvimine göre, Kurban Bayramı arefesi olan 5 Haziran Çarşamba günü noterler açık olacak ancak yarım gün hizmet verecek. Türkiye Noterler Birliği uygulamalarına göre, arefe günlerinde noterler sabah 08.30'da açılır ve öğle saatine kadar, yani 12.30'a kadar hizmet verir.

Arefe günü borsa açık mı? 5 Haziran Borsa İstanbul çalışıyor mu, borsa arefe günü saat kaça kadar açık?

BAYRAMDA NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI?

Bayram süresince yani 9-15 Haziran 2025 tarihleri arasında noterler kapalı olacak. Bu tarihler arasında noter işlemi gerçekleştirmek isteyenler, yalnızca nöbetçi noterleri kullanabilecek. Nöbetçi noter bilgilerine Türkiye Noterler Birliği'nin resmi internet sitesi olan www.tnb.org.tr üzerinden ulaşılabilir.

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2025 yılı Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. Bu tarih, resmi takvimde yarım gün mesai olarak geçiyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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