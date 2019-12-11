Ardahanlı öğretmenler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Ardahanlı öğretmenler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Ardahan'da görev yapan öğretmenler, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf beğendi.

11.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:10
Ardahanlı öğretmenler AA'nın

'da görev yapan öğretmenler, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf beğendi.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen kentteki Yunus Emre Anadolu Lisesi öğretmenleri oylama yaptı.

Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Sevinç Karakoç ile beden eğitim ve öğretmeni Hülya Mollaoğlu "" kategorisinde Hakan Burak Altınöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", "yaşam" kategorisinde 'ın "Beyaz yürüyüş", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafına oy verdi.

Fizik öğretmeni Deniz Koçak da kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy kullandı.

Öğretmenler fotoğrafların birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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