Ardahanlı berber, hatalı basım 100 TL'yi 100 bin TL'den satışa sundu
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Ardahanlı berber, hatalı basım 100 TL'yi 100 bin TL'den satışa sundu

26.02.2021 14:27 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:08
Ardahanlı berber, hatalı basım 100 TL'yi 100 bin TL'den satışa sundu

Ardahan'da berberlik yapan Gökmen Kurban, ATM'den çektiği hatalı basım 100 TL'yi 100 bin TL'den satışa çıkardı. Pazarlığa açık olduğunu da belirten Kurban, parayı satabilirse elde edeceği gelirle hayvancılık işine gireceğini söyledi.

Ardahan merkezde esnaflık yapan Gökmen Kurban, ATM'den çektiği paraları sayarken 100 lirada '0' rakamının eksik olduğunu fark etti. İlk önce paranın sahte olduğunu düşünen Kurban, banka şubesine giderek paranın akıbetini sordu. 100 TL'nin gerçek olduğunu ve koleksiyon değeri taşıdığını duyunca da piyango vurmuş gibi sevindi.

Ardahanlı berber, hatalı basım 100 TL'sini 100 bin TL'den satışa sundu

PAZARLIĞA AÇIK

Hatalı basım paralara koleksiyonerlerin ilgi gösterdiğini ve yüksek meblağlara satıldığını öğrenen Ardahanlı berber, kısa bir araştırma yaptıktan sonra hatalı basım 100 TL'sini 100 bin TL'den satışa sundu. Pazarlığa açık olduğunu da belirten Gökmen Kurban şimdi koleksiyonerlerden gelecek teklifleri bekliyor.

Ardahanlı berber, hatalı basım 100 TL'sini 100 bin TL'den satışa sundu

"KENDİMİ ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUM"

Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunan Kurban, "ATM'den çektiğim paraların arasında bulunan 100 TL'nin diğerlerinden farklı olduğunu gördüm. Önce paranın sahte olabileceğini düşünüp şubeye giderek parayı kontrol ettirdim. Paranın hatalı basım olduğunu ve koleksiyon değeri taşıdığını öğrenince de sevindim. Yaptığım araştırmalar sonrası 100 TL'lik banknotu 100 bin TL'den satışa çıkarmaya karar verdim. Almayı düşünen olursa pazarlığa da açığım. Böyle bir olay başıma geldiği için kendimi çok şanslı hissediyorum. Eğer parayı satmayı başarabilirsem kazandığım parayla hayvancılık işine gireceğim." dedi.

Haber Yorumları (12)
BİRİKEDİMİ7: bir sen akıllısın uyanık nerde öyle beleş para
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BİLO: 100 lira vereyim
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CİPS: masallar masallar
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500
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 15:22:08. #1.15#
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