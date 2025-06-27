Eski milli futbolcu ve şu an Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü olan Arda Turan, İspanya Gelir İdaresi'nin "en çok vergi borcu olanlar" listesine girdi. Arda Turan vergi yüzsüzü mü?

ARDA TURAN VERGİ YÜZSÜZÜ MÜ?

Eski futbolcu ve şu anda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk teknik direktörü Arda Turan, İspanya Gelir İdaresi'nin açıkladığı 'vergi yüzsüzleri' listesine girdi. Listede, 1,3 milyon Euro'dan fazla borcu bulunan Turan, 27 Haziran 2025 tarihinde yayımlanan listede yer aldı.

Türkiye'de vergi yüzsüzleri olarak nitelendirilen İspanya'daki yeni listede borcu 600.000 Euro'nun üstünde olan toplam 5 bin 997 gerçek ve tüzel kişi bulunuyor; bu rakam geçen yıla kıyasla sayıca biraz az, ancak borç miktarı artmış?durumda. Arda Turan, 1,3 milyon Euro'yu aşan devlet borcuyla İspanya'nın vergi borçluları listesine girdi. Bu en son liste, haciz yoluyla yapılandırılmamış yüksek borçlara sahip olan gerçek ve tüzel kişileri kapsıyor.

Bu liste 27 Haziran 2025 günü açıklandı; borç sınırının üzerindeki borç yapılandırılmamış ve ödenmemiş hesapları içeriyor.