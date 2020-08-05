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Arda Turan: "Ve bir gün herkes yuvasına döner"

Galatasaray'a transfer olan yıldız futbolcu Arda Turan, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılarda 66 numaralı formayı giydiği fotoğrafı paylaşarak, "Ve bir gün herkes yuvasına döner" notunu yazdı.

Arda Turan:
05.08.2020 20:17 | Son Güncelleme: 05.08.2020 20:53

Galatasaray'a transfer olan yıldız futbolcu Arda Turan, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılarda 66 numaralı formayı giydiği fotoğrafı paylaşarak, "Ve bir gün herkes yuvasına döner" notunu yazdı.

Yıldız futbolcu Arda Turan, Galatasaray'ın Twitter hesabından hoş geldin paylaşımını alıntılayarak, 'Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın' yazdı. Arda, profil fotoğrafını da değiştirerek Galatasaray'da bir dönem giydiği 66 numaralı formanın fotoğrafını koydu.

9 yıl sonra Galatasaray'a dönen 33 yaşındaki futbolcu, Instagram hesabından da yine aynı fotoğrafı paylaşarak, "Ve bir gün herkes yuvasına döner" notunu yazdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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