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Arda Turan sessizliğini bozdu: Ben Galatasaray'ın evladıyım, para önemli değil

Transfer döneminin gözdesi Arda Turan, "Fatih Hoca 'bekle' dedi ve bekliyorum. Ben Galatasaray'ın evladıyım. Para önemli değil, Galatasaray önemli. Sarı-kırmızılı formayı yeniden giymek için can atıyorum" açıklamasında bulundu.

18.01.2020 17:42 | Son Güncelleme: 18.01.2020 18:03
Arda Turan sessizliğini bozdu: Ben Galatasaray'ın evladıyım, para önemli değil

Başakşehir ile bağlarını koparan ve geleceği belirsiz olan , kariyeri ile ilgili en önemli açıklamalardan birini Korkusuz gazetesi yazarı Gökmen Özdenak'a yaptı. Uzun süredir bireysel çalışmalar yaptığını dile getiren yıldız futbolcu, Özdenak'a "Birçok teklif geldi ancak bunların hiçbirini değerlendirmedim. 'Bekle' dedi ve bekliyorum. Ben G.Saray'ın evladıyım. Para önemli değil, G. Saray önemli. Sarı-kırmızılı formayı yeniden giymek için can atıyorum" dedi.

TERİM'İN ELİNİ ÖPMÜŞTÜ

Barcelona ile sözleşmesi Haziran 2020'de sona erecek Arda "Transferim gerçekleşirse Fatih Hocamı ve büyük taraftarını mahcup etmem. Galatasaray'a hizmet etmek için her şeyi yaparım. Galatasaray'ın başarıları için savaşırım. Kalbim her zaman Galatasaray'la atıyor" dedi. Son dönemde saha içinden çok saha dışında yaptıkları gündeme gelen Arda Turan, 22 Kasım'daki Galatasaray-Başakşehir maçından önce yedek kulübesinde Terim'in elini öpmüş ve buzları eritmişti.

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Haber Videosu

: Arda Turan sessizliğini bozdu: Ben Galatasaray'ın evladıyım, para önemli değil
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HABER YORUMLARI (8)

  • BURAK:
    Biz Galatasarylıyız oda biizm evladımız fazla uzatıp elaleme laf vermeyiz kol kırılır yen içinde kalır fazla uzatma başkan al evladımızı yanına
    Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
  • HOŞGELDİN KAPTAN:
    Kaptanımız geri dönüyor.kudurun içimizdeki hainler.Kudurun vefasızlar,kadir kıymet bilmezler.zorunuza da gitsin borunuza da.ahaha..23. şampiyonluğa 5 ay kaldı.mayısta tabelaya bakmayı unutmayın.bu seferki Arda’lı şampiyonluk olacak.
    Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
  • MEL:
    Hani başka bir takımla paslaşıyordu Ne bunlar işleri güçleri yalan İnşallah gelmez ben itemem takımımda onu görmek .
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  • MEL:
    Aynen öyle bende öyle yazdım zaten . Ne çocukmu kandırıyorlar oyun oynuyor insanlarla .
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  • HADİ BAŞKA KAPIYA:
    Senin gibilerin Galatasaray’ı bırakması bizi çok sevindirir.çünkü herkes Cimbomlu olamaz.arda geliyor ve bu bizi çok mutlu ediyor.sen git kanatlılarla takıl.
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  • HEE:
    hangi devirde yaşıyoz bu teklifler neyle geldi dumanla mı? bu devirde ispatın yok mu? teklif gelmişmişmiş sana kim teklif edecek
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