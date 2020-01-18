Arda Turan sessizliğini bozdu: Ben Galatasaray'ın evladıyım, para önemli değil
Transfer döneminin gözdesi Arda Turan, "Fatih Hoca 'bekle' dedi ve bekliyorum. Ben Galatasaray'ın evladıyım. Para önemli değil, Galatasaray önemli. Sarı-kırmızılı formayı yeniden giymek için can atıyorum" açıklamasında bulundu.
Başakşehir ile bağlarını koparan ve geleceği belirsiz olan Arda Turan, kariyeri ile ilgili en önemli açıklamalardan birini Korkusuz gazetesi yazarı Gökmen Özdenak'a yaptı. Uzun süredir bireysel çalışmalar yaptığını dile getiren yıldız futbolcu, Özdenak'a "Birçok teklif geldi ancak bunların hiçbirini değerlendirmedim. Fatih Hoca 'Bekle' dedi ve bekliyorum. Ben G.Saray'ın evladıyım. Para önemli değil, G. Saray önemli. Sarı-kırmızılı formayı yeniden giymek için can atıyorum" dedi.
TERİM'İN ELİNİ ÖPMÜŞTÜ
Barcelona ile sözleşmesi Haziran 2020'de sona erecek Arda "Transferim gerçekleşirse Fatih Hocamı ve büyük Galatasaray taraftarını mahcup etmem. Galatasaray'a hizmet etmek için her şeyi yaparım. Galatasaray'ın başarıları için savaşırım. Kalbim her zaman Galatasaray'la atıyor" dedi. Son dönemde saha içinden çok saha dışında yaptıkları gündeme gelen Arda Turan, 22 Kasım'daki Galatasaray-Başakşehir maçından önce yedek kulübesinde Terim'in elini öpmüş ve buzları eritmişti.
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Haber Videosu: Arda Turan sessizliğini bozdu: Ben Galatasaray'ın evladıyım, para önemli değil
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İçimden bir his arda yılların acısını çıkaracak diyor.hadi bakalım.inşallah.Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Biz Galatasarylıyız oda biizm evladımız fazla uzatıp elaleme laf vermeyiz kol kırılır yen içinde kalır fazla uzatma başkan al evladımızı yanınaCevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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Kaptanımız geri dönüyor.kudurun içimizdeki hainler.Kudurun vefasızlar,kadir kıymet bilmezler.zorunuza da gitsin borunuza da.ahaha..23. şampiyonluğa 5 ay kaldı.mayısta tabelaya bakmayı unutmayın.bu seferki Arda’lı şampiyonluk olacak.Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Hani başka bir takımla paslaşıyordu Ne bunlar işleri güçleri yalan İnşallah gelmez ben itemem takımımda onu görmek .Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Arda GS, gelirse, Ben Bu Takımı Bırakacağım. .Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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Aynen öyle bende öyle yazdım zaten . Ne çocukmu kandırıyorlar oyun oynuyor insanlarla .2 2 Yayından Kaldır
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Senin gibilerin Galatasaray’ı bırakması bizi çok sevindirir.çünkü herkes Cimbomlu olamaz.arda geliyor ve bu bizi çok mutlu ediyor.sen git kanatlılarla takıl.3 2 Yayından Kaldır
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hangi devirde yaşıyoz bu teklifler neyle geldi dumanla mı? bu devirde ispatın yok mu? teklif gelmişmişmiş sana kim teklif edecekCevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır