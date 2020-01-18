: Arda Turan sessizliğini bozdu: Ben Galatasaray'ın evladıyım, para önemli değil

18.01.2020 17:42 | Son Güncelleme: 18.01.2020 18:03

Başakşehir ile bağlarını koparan ve geleceği belirsiz olan Arda Turan, kariyeri ile ilgili en önemli açıklamalardan birini Korkusuz gazetesi yazarı Gökmen Özdenak'a yaptı. Uzun süredir bireysel çalışmalar yaptığını dile getiren yıldız futbolcu, Özdenak'a "Birçok teklif geldi ancak bunların hiçbirini değerlendirmedim. Fatih Hoca 'Bekle' dedi ve bekliyorum. Ben G.Saray'ın evladıyım. Para önemli değil, G. Saray önemli. Sarı-kırmızılı formayı yeniden giymek için can atıyorum" dedi.

TERİM'İN ELİNİ ÖPMÜŞTÜ

Barcelona ile sözleşmesi Haziran 2020'de sona erecek Arda "Transferim gerçekleşirse Fatih Hocamı ve büyük Galatasaray taraftarını mahcup etmem. Galatasaray'a hizmet etmek için her şeyi yaparım. Galatasaray'ın başarıları için savaşırım. Kalbim her zaman Galatasaray'la atıyor" dedi. Son dönemde saha içinden çok saha dışında yaptıkları gündeme gelen Arda Turan, 22 Kasım'daki Galatasaray-Başakşehir maçından önce yedek kulübesinde Terim'in elini öpmüş ve buzları eritmişti.

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