Arda Turan, "Seni sırtımda taşırım" diyen taraftara aynı güzellikte karşılık

Galatasaray kaptanı Arda Turan, Hatayspor karşılaşmasını dün tribünden takip etti. 1 ay sahalardan uzak kalacak kaptan, taraftarların yoğun sevgisiyle karşılaştı. Arda tribüne doğru hareket ederken, "Seni sırtımızda taşıyalım" diye seslendi bir taraftar. Kaptan da, "Esas biz sizi taşımalıyız" diye karşılık verdi.