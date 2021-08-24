Arda Turan, "Seni sırtımda taşırım" diyen taraftara aynı güzellikte karşılık
Galatasaray kaptanı Arda Turan, Hatayspor karşılaşmasını dün tribünden takip etti. 1 ay sahalardan uzak kalacak kaptan, taraftarların yoğun sevgisiyle karşılaştı. Arda tribüne doğru hareket ederken, "Seni sırtımızda taşıyalım" diye seslendi bir taraftar. Kaptan da, "Esas biz sizi taşımalıyız" diye karşılık verdi.
Randers deplasmanında sakatlanan Sarı-Kırmızılı takımın kaptanı yaklaşık 1 ay formaya hasret kalacak. Arda sakatlığına rağmen takımını yalnız bırakamadı. Kaptan, Hatayspor karşılaşmasını tribünde taraftarların arasında takip etti.
"KARAM SIRTIMIZDA TAŞIYALIM"
Sport Journos'un haberine göre; Arda tribüne adımını atar atmaz taraftarlardan destek tezahüratları geldi. Bir taraftar, "Seni sırtımıza alalım karam" diye bağırdı. Kaptan da aynı güzellikte "Esas bizim sizi taşımamız lazım" dedi.