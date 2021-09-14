Arda Turan'ın sakatlık durumu tahmin edilenden çok daha ciddi! Uzun süre yok

Sabah'ın haberine göre Arda Turan'ın sakatlıktan dönüşü çok daha uzun sürecek. Daha öncesinde eylül ortası gibi sahalara döneceği belirtilen Arda, sezonun ilk yarısını kaçırabilir. Arda'nın dönüşünün en az 2-3 ayı bulacak.

KEYFİNİ KAÇIRDI

Arda'nın sakatlığı Fatih Terim'in de keyfini kaçırdı. Trabzonspor maçında hücumda pek alternatifi kalmayan Terim, başka çareler üretmek zorunda kalacak.

Haberler.com - Spor Haberleri