Arda Turan'ın sakatlık durumu tahmin edilenden çok daha ciddi! Uzun süre yok - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arda Turan'ın sakatlık durumu tahmin edilenden çok daha ciddi! Uzun süre yok

Haberler.com - Haberler | Spor

Giresunspor ve Randers maçında sakatlıklar yaşayan Arda Turan'ın durumu tahmin edilenden çok daha ciddi. Sol ayak bileğinden operasyon geçiren Arda'nın dönüşü en az 2-3 ayı daha bulacak.

Sabah'ın haberine göre Arda Turan'ın sakatlıktan dönüşü çok daha uzun sürecek. Daha öncesinde eylül ortası gibi sahalara döneceği belirtilen Arda, sezonun ilk yarısını kaçırabilir. Arda'nın dönüşünün en az 2-3 ayı bulacak.

Arda Turan'ın sakatlık durumu tahmin edilenden çok daha ciddi! Uzun süre yok

KEYFİNİ KAÇIRDI

Arda'nın sakatlığı Fatih Terim'in de keyfini kaçırdı. Trabzonspor maçında hücumda pek alternatifi kalmayan Terim, başka çareler üretmek zorunda kalacak.

Arda Turan'ın sakatlık durumu tahmin edilenden çok daha ciddi! Uzun süre yok
Haberler.com - Spor Haberleri
Trabzon dönüşü futbolculara hataları izleten Fatih Terim isyan etti: Gerçekten inanamıyorum

Trabzon dönüşü futbolculara hataları izleten Fatih Terim isyan etti: Gerçekten inanamıyorum

 Fatih Terim, gol attıktan sonra önünden geçen Trabzonlu Cornelius'u tebrik etti

Fatih Terim, gol attıktan sonra önünden geçen Trabzonlu Cornelius'u tebrik etti
Yorumlar (3)
Çınar Saraç:Yaaa zaten bunu takıma alan Fatih terim de suç
Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
corci:oynasan sanki bir hayrın vardı
Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Esma Hüsna Saygılı:jübile yapar inşallah
Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Destici Yevgeniy Ziniçev
Magazin Beren Saat Göksel Mehmet Erdem Demet Özdemir
Spor Sergen Yalçın Cristiano Şenol Güneş Ünal Karaman Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Rıza Çalımbay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Arda Turan'ın sakatlık durumu tahmin edilenden çok daha ciddi! Uzun süre yok - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 15:08:32. #1.11#