Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda Turan babasıyla beraber antrenmana katıldı
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Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda Turan babasıyla beraber antrenmana katıldı

21.02.2021 17:11 | Son Güncelleme: 21.02.2021 17:20
Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda Turan babasıyla beraber antrenmana katıldı

Spor Toto Süper Lig'de 27. haftada Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Galatasaray ara vermeden çalışmalara devam etti. Florya'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılıların antrenmanında süpriz bir konuk da yer aldı.

Süper Toto Süper Lig'de Galatasaray, Alanyaspor galibiyetinin hemen ardından antrenmanlara başladı. Bugün Florya'da gerçekleştirilen antrenman da bir de süpriz misafir yer aldı. Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda Turan da babasıyla beraber antrenmana katıldı. Sarı kırmızılı takımın kaptanın 2 yaşındaki oğlu Hamza Arda Turan, babası ile birlikte sahaya çıktı.

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Florya'da oğluyla birlikte oynayan Arda Turan'ın oldukça neşeli olduğu görüldü. Sosyal medya hesabından oğluyla olan fotoğraflarını nazar boncuğuyla paylaşan Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ı da etiketledi.

Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda Turan babasıyla beraber antrenmana katıldı
Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda Turan babasıyla beraber antrenmana katıldı
Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda Turan babasıyla beraber antrenmana katıldı
Haber Yorumları (2)
MESUT: Trabzonspor 18 yaşındaki kaleciyi çıkarttı maça onu kiskandilar bidaha kine 13 yassindakini cikarcaz sizde doğmamış bebeği çıkarırsınız
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KEMAL BİLGİN: allah anasına babasına bağışlasın inşallah ikinci arda olur çok isterim
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