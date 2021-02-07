Arda Turan'ın derbi zaferi sonrasındaki küfürlü tezahüratı ortaya çıktı
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Arda Turan'ın derbi zaferi sonrasındaki küfürlü tezahüratı ortaya çıktı

07.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 07.02.2021 14:40

Galatasaray'ın deplasmanda kazandığı Fenerbahçe derbisinin ardından soyunma odasında yaşadığı sevincin görüntüleri sosyal medyada ortaya çıktı. Etebo'nun Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde Arda Turan ile Marcao'nun masa üzerinde zıplayarak küfürlü tezahürat yapması gözlerden kaçmadı.

Galatasaray'ın deplasmanda kazandığı Fenerbahçe derbisinin ardından soyunma odasında yaşadığı sevincin görüntüleri sosyal medyada ortaya çıktı.

Fanatik'in haberine göre, Oyuna sonradan giren Etebo'nun Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde kaptan Arda Turan ile Marcao'nun soyunması odasında yer alan masa üzerinde zıplayarak küfürlü tezahürat yapması gözlerden kaçmadı

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından Fenerbahçe taraftarı tepki mesajları paylaştı.

Arda Turan'ın derbi zaferi sonrasındaki küfürlü tezahüratı ortaya çıktı

"HOCAMIZ NE ANLATTIYSA KARŞIMIZA ÇIKTI"

Karşılaşma biter bitmez gözyaşlarına boğulan Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Arda, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, derbi maçına iyi hazırlandıklarını belirterek, "Bugün hocamızın babası Talat amcanın ölüm yıldönümü. Allah rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin. Hocamızın annesinin ellerinden öpüyorum. Böyle bir evlat yetiştirmişler ki ülke futbolunun en büyük adamı olmuş. Bu sabah hocamız ekstra bizi sahaya çıkararak taktik anlamda bütün maçı anlattı. Hocamız ne anlattıysa karşımıza çıktı. Mutluyuz liderliği aldık. Derbiyi kazanmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Üç gün sonra Alanya maçı var, devam edeceğiz." dedi.

"MOHAMED MUHTEŞEM OYNADI"

Takımın tek golünü atan yeni transfer Mostafa Mohamed'in performansına değinen Arda, "Muhteşem oynadı, galibiyet golünü attı." ifadelerini kullandı.

"BİR TANE PURO İÇTİM"

Maçın ardından gol sevinçleriyle ilgili soruyu yanıtlayan Arda, "Maç sabahı 'böyle bir sevinç yapalım' dedik. Kendisine 'ben atamam, sen atarsın' dedim. Maç öncesindeki geceler tesiste kalıyorum. Kamp yoktu. Hocamız da oradaydı. Eskilerden konuştuk. Yarın ne olacak diye düşündüm. Kazandığımız için mutluyum. Aslında benim için hikaye dün akşam başladı. Tesiste kaldım. Beraber yemek yedik. Bir tane puro içtim. 'Yarın ne olacak?' diye düşündüm. Galatasaray formasıyla kaç defa Kadıköy'e gelirim diye bilmiyorum" diye konuştu.

Arda Turan'ın derbi zaferi sonrasındaki küfürlü tezahüratı ortaya çıktı
Haber Yorumları (6)
MAHO: küfür mü etmiş??? Arda''ya yakışır başka ne bekliyordunuz ki
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EMMİ 2: hadi lan ordan sizin yaptıklarınıza bu hıç bişey o degılde nasıl koydu la size :D zuhahah
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SMT: GS ama bu adama gıçık oluyorum FB. De volkan .Serhat Akın emre.bu adamlar paranın şımartı adamlar bunun gibi
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