Arda Turan'ın baldızı, askeri kıyafetlere sıra dışı tasarımlar yaparak satışa çıkardı

Futbolcu Arda Turan'ın tasarımcı baldızı Dilahan Doğan, askeri kıyafetleri elleriyle boyayarak sıra dışı tasarımlar yaptı. Doğan'ın tasarımları 2 ila 6 bin lira arası fiyatlarla satışa sunuldu.

09.10.2019 08:16
Arda Turan'ın baldızı, askeri kıyafetlere sıra dışı tasarımlar yaparak satışa çıkardı

Ünlü futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'ın tasarımcı kız kardeşi Dilahan Doğan, son tasarımlarıyla adından söz ettirdi. Doğan, askeri kıyafetlerin üzerine farklı renkte tasarımlar yaparak piyasaya sürdü.

ÜNİFORMALARIN ÜZERİNE TASARIM YAPTI

Tasarımlarını askeri ve vintage şekilde el yapımı sunan Doğan'ın, bir astsubay ceketinin üzerine art çalışması yaptı. Tasarımcı, astsubay ceketini 6 bin TL'den satışa çıkardı. Doğan, farklı koleksiyonuna bir de Türk askeri şapkası ekledi. Şapkanın satış fiyatı ise 2 bin TL.

DİLAHAN DOĞAN KİMDİR?

1988 yılı İstanbul doğumlu olan Dilahan Doğan, ilköğrenim ve lise yıllarını FMV Özel Ayazağa Işık Okulları'nda tamamladıktan sonra Fashion Institute of Technology Mücevher Tasarımı Bölümü'nden mezun oldu. Aynı alanda Gemolog Yüksek Lisansını GIA'de tamamladıktan sonra çocukluğunun sanat dalı olan resme geri dönerek, ruhunu renklerine taşıdı.

İşte Dilahan Doğan'ın tasarımları...

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (9)

  • PARAYLA SATILAMAZ !!!!!!!!!!!:
    TÜRK ASKERİNİN ÜNİFORMASINI VE O APOLETLERİ FİLAN NE HAKLA KULLANIP SATIŞA ÇIKARIYOR BU DENSİZ?! O ÜNİFORMA PARÇALARINI SATMA HAKKINI KİM VERDİ BU HADSİZE??!!
    Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
  • ABC:
    Sıra milliyetçilikte, Sezonunda para kazanma derdinde herkes. Bu biter Ramazanda din, ramazandan sonra sevgililer günü, vs. vs. Eskiden yırtık ayıptı şimdi moda insanları çok güzel yönlendiriyorlar. Evdeki giysi demode olunca giymek ayıp oluyor :)
    Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
  • EHUE:
    büyük önder ülkenin ileri gelen bişeysi ardadan da nefret ediyorum onun yakalalık yaptıklarından da ona yapanlardan da
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • S.D.:
    art değil bu olsa olsa zart olur veya zort, buna para verenin akıl sağlığından şüphe ederim , arda turan dan bıktık birde artsız baldızı çıktı başımıza
    Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır
  • ECİVİCİVOKKEY:
    evi badana yaparken bunu duvar dibine koy aynısı çıkıyor, bu mu art şimdi bu mu tasarım ? Allah bilir bu zengin çocuğu kaç para verdi sağa sola tanınmak için .
    Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
  • SEMT-İ SAKARYA:
    ASKERİMİZİ KULLANARAK PARA KAZANMAYA ÇALIŞAN UYANIK. . ÇOK ASKER MERAKLISIYSAN HAYRINA CÜZ-İ MİKTARLARDA VERECEKSİNDE ALEM YÜREK GÖRSÜN AMA NERDE. .
    Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
  • ACUNBABADEULAN:
    ŞU ARDA EMRE VOLKANI GÖRÜNCE TİKSİNMİYEN İ VARMIDIR ACABA BİRİNDEN KURTULDUK SIRA BU İKİSİNDE İNŞ
    Cevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.