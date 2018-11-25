Arda Turan'ın Anneannesi, Hayatını Kaybetti

Başakşehir forması giyen ünlü futbolcu Arda Turan'ın anneannesi Sebahat Hanım hayatını kaybetti. Ölüm haberini Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan sosyal medya hesabından duyurdu.

Arda Turan'ın Anneannesi, Hayatını Kaybetti

Berkay ile kavgasıyla gündeme gelen Başakşehirli Arda Turan'ın anneannesi hayatını kaybetti. Ölüm haberini Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan sosyal medya hesabından duyurdu.

ARDA'NIN KARDEŞİ ACI HABERİ DUYURDU

Acı haberi Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan Instagram hesabından şu sözlerle duyurdu: "Anneannem Sebahat Hanım, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi ikindi namazına müteakip Fındıkzade Başçı Mahmut Camii'nden kaldırılacaktır."

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