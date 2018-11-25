Arda Turan'ın Anneannesi, Hayatını Kaybetti
Başakşehir forması giyen ünlü futbolcu Arda Turan'ın anneannesi Sebahat Hanım hayatını kaybetti. Ölüm haberini Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan sosyal medya hesabından duyurdu.
Berkay ile kavgasıyla gündeme gelen Başakşehirli Arda Turan'ın anneannesi hayatını kaybetti. Ölüm haberini Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan sosyal medya hesabından duyurdu.
ARDA'NIN KARDEŞİ ACI HABERİ DUYURDU
Acı haberi Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan Instagram hesabından şu sözlerle duyurdu: "Anneannem Sebahat Hanım, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi ikindi namazına müteakip Fındıkzade Başçı Mahmut Camii'nden kaldırılacaktır."
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