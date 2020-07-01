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Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak

Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu. 33 yaşındaki futbolcunun transferini daha önce veto eden başkan Mustafa Cengiz'in inadının kırıldığı ve Arda'nın 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

01.07.2020 14:54 | Son Güncelleme: 01.07.2020 15:31

Arda Turan devre arasında Başakşehir ile yollarını ayırdıktan sonra uzun bir süre Galatasaray'ın gündeminde yer almıştı… Teknik direktör Fatih Terim'in yoğun ısrarlarına rağmen Başkan Mustafa Cengiz'in veto ettiği transfer gerçekleşmemiş, ikili arasında bu yüzden uzun süre soğuk rüzgarlar esmişti. Son günlerde Galatasaray kulislerinde yeniden Arda Turan sesleri yükselmeye başladı.

BOŞ SÖZLEŞMEYE İMZA

Dün itibariyle İspanyol devi Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve resmen serbest kalan 33 yaşındaki futbolcu konusunda Başkan Mustafa Cengiz'in inadının kırıldığı belirtildi. Yeniden sarı-kırmızılı formayı giyme konusunda çok istekli olan Arda Turan'ın sürekli Fatih Terim'le temas halinde olduğu ve sezon biter bitmez bu transferin resmileşeceği gelen bilgiler arasında.

Boş sözleşmeye imza atmaya hazır olduğunu birçok kez dile getiren tecrübeli yıldızın Türk lirası üzerinden performansa bağlı olarak düşük bir maaş alacağı ve sözleşmenin de 1 yıllık olacağı ifade edildi.

TERİM TRANSFERİ ÇOK İSTİYOR

Arda Turan'ın Galatasaray'a dönmesini çok isteyen Fatih Terim'in Başkan Cengiz'in transferi onaylaması nedeniyle çok mutlu olduğu belirtiliyor.

GELECEK AY İMZA

Yuvası olan Galatasaray'da futbolu bırakmak isteyen Arda eğer bir aksilik olmazsa Ağustos ayı ortasında sarı-kırmızılı takıma imzayı atacak.

(Sabah)

Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Haber Yorumları (9)
SERHAT: Bos adam ancak bos sözlesmeye imza atar
Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
BENCE BOSUNA: Bu Bencil Hep Bana Diyen Sahis Falcao Onye Vede Belahndanin önünü Kesip GS Rakibe Gol Atmasini Engelleyecek
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CAN: aslan olmasina aslanda yatan aslan....
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