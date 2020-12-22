Arda Turan, Galatasaray'da 10 yıl sonra ilk iç saha golünü attı
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Arda Turan, Galatasaray'da 10 yıl sonra ilk iç saha golünü attı

22.12.2020 19:38 | Son Güncelleme: 22.12.2020 19:49

Süper Lig'in 14. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan Göztepe maçında rakip ağları sarsmayı başaran Arda Turan, 2010 yılından sonra Galatasaray formasıyla ilk iç saha golünü attı.

Sezon başında Galatasaray'a transfer olan Arda Turan, bu sezon ilk kez Türk Telekom'da ağları sarsmayı başardı.

Süper Lig'deki Göztepe maçında takımının ikinci golünü atan milli futbolcu böylece,sarı kırmızılı formayla Şubat 2010'daki Kasımpaşa maçından bu yana ligdeki ilk iç saha golünü kaydetti.

BU SEZON Kİ 2. GOLÜ

Bedelsiz olarak Galatasaray'a gelen Arda, bu sezon çıktığı toplam 12 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı. 33 yaşındaki futbolcu bu sezon ki ilk golünü 8. haftada oynanan ve 2-1 kazanılan Demir Grup Sivasspor maçında atmıştı.

Arda Turan, Galatasaray'da 10 yıl sonra ilk iç saha golünü attı
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