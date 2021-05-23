Arda Turan, dünyaca ünlü golcü Diego Costa'yı getiriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arda Turan, dünyaca ünlü golcü Diego Costa'yı getiriyor

Haberler.com - Haberler | Spor

İtalyan gazeteci Giusy Pirosa, Beşiktaş ile adı anılan Diego Costa'nın sözleşmesindeki madde nedeniyle Avrupa'nın 5 büyük liginden birine imza atamadığını iddia etti. Beşiktaş ve Benfica'nın takibinde olduğu İspanyol golcünün, Arda Turan'a görüşünü sorduğu belirtildi. Aralık 2022'ye kadar A.Madrid ile kontratı olan Costa'nın takımdan ayrılması bekleniyor.

İtalyan gazeteci Giusy Pirosa, Diego Costa'nın Serie A'ya gidemeyeceğimi iddia etti… La Gazzetta Dello Sport'ta 20 Mayıs'ta yer alan, Beşiktaş ve Benfica dışında Serie A'dan da takımların Brezilya asıllı İspanyol oyuncuya olan ilgisini değerlendirdi.

Atletico Madrid'in devre arasında Brezilya asıllı oyuncunun sözleşmesini feshederken, 2022 yılılının sonuna kadar Avrupa'nın 5 büyük liginden bir takımla sözleşme imzalamasını engelleyen bir madde koydurduğunu iddia etti.

ARABİSTAN VE ÇİN İLGİSİ

Eğer Costa, 2022 Aralık ayına kadar İtalya, İspanya, Almanya, İngiltere ya da Fransa liglerinden birisinde oynamak isterse Atletico'ya 10 milyon euro tazminat ödemek zorunda olduğunu yazdı. Pirosa'ya göre Costa, Ocak ayında Suudi Arabistan'tan iki yıl için gelen 17 milyon dolar'lık teklifi kendisi için 10 milyon euro ödeyecek bir takım bulabileceği için reddettiğini belirtti.

ARDA'YA SORDU

Ancak bu rakamı bulamayan Costa'nın büyük hayal kırıklığı ile kendisine teklif yapan Türk, Çin ve Brezilya takımları arasında kaldığı aktarıldı. Costa'nın, Beşiktaş ve Türk kulüplerini Arda'ya sorduğu, olumlu görüşler aldığı belirtildi.

Arda Turan, dünyaca ünlü golcü Diego Costa'yı getiriyor
Oğuzhan Özyakup patladı: İçeride yaşadığımız krizleri göremiyorsunuz, hiç dile getirmedim
Oğuzhan Özyakup patladı: İçeride yaşadığımız krizleri göremiyorsunuz, hiç dile getirmedim
Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Şampiyonlar Ligi'nden men cezası yolda
Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Şampiyonlar Ligi'nden men cezası yolda
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Volkan Bozkır Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Deniz Çakır Acun Ilıcalı Meltem Miraloğlu
Spor Ozan Tufan Adem Büyük Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Arda Turan, dünyaca ünlü golcü Diego Costa'yı getiriyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 14:38:58. #1.16#

title