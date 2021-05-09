Arda Turan'dan Beşiktaş Başkanı'na gönderme: Benim evimde olmaz

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Beşiktaş maçından sonra Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ahmet Nur Çebi'nin statta şampiyon olma durumlarıyla ilgili yaptığı açıklamaların ardından Arda'dan 'Benim evimde olmaz' mesajı geldi. Galatasaraylılar etkileşim yağmuruna tuttu.