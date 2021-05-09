Arda Turan'dan Beşiktaş Başkanı'na gönderme: Benim evimde olmaz
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Arda Turan'dan Beşiktaş Başkanı'na gönderme: Benim evimde olmaz

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Beşiktaş maçından sonra Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ahmet Nur Çebi'nin statta şampiyon olma durumlarıyla ilgili yaptığı açıklamaların ardından Arda'dan 'Benim evimde olmaz' mesajı geldi. Galatasaraylılar etkileşim yağmuruna tuttu.

Sarı-Kırmızılılar'ın kaptanlarından Arda Turan, Beşiktaş maçının ardından difkkat çeken bir paylaşım yaptı. Takımının son golünü atan kaptan taraftarları sevindiren, Beşiktaşlıları kızdıran bir mesaj paylaştı. Arda, Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarına 'ev' göndermesi yaptı.

Arda Turan'dan Beşiktaş Başkanı'na gönderme: Benim evimde olmaz

"BENİM EVİMDE OLMAZ"

Beşiktaş'a attığı golün fotoğrafını paylaşan Arda, not olarak 'Benim evimde olmaz' ifadesini düştü. Bu paylaşım, Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarına gönderme olarak yorumlandı.

Arda Turan'dan Beşiktaş Başkanı'na gönderme: Benim evimde olmaz
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Haber Yorumları (1)
QWE QWE: Aferin Arda devam et böyle. Herkes tarafından çok sevilen biriyken herkes tarafından nefret edilen biri haline geldin. Ve bunu tamamen kendi kendine yaptın. Kendi taraftarinin büyük kısmı bile istemedi seni. Yazık.
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