Arda Turan adım adım Galatasaray'a Yıldız futbolcu Arda Turan, Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaraylı yöneticilerle görüşme gerçekleştirdi.

Yıldız futbolcu Arda Turan, Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaraylı yöneticilerle görüşme gerçekleştirdi.

Uzun zamandır transfer gündeminde olan Arda Turan'ın Galatasaray'a transferi gerçekleşiyor. Devre arasında Medipol Başakşehir'den ayrılan ve sezonun ikinci yarısını oynamadan geçiren Turan'ın, sarı-kırmızılılara transferi an meselesi. Barcelona ile de sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki futbolcu, bugün Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaraylı yöneticiler Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançarl ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından Arda Turan yöneticilerle birlikte Başkan Mustafa Cengiz'in evine geçti.

Transferin kısa sürecede resmi olarak açıklanması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA