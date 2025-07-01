FIFA Kulüpler Kupası 2025 maçlarıdevam ediyor. "Real Madrid-Juventus" karşılaşması 1 Temmuz Salı günü saat 22.00'de canlı yayınla futbolseverlerle buluşuyor. Peki, Arda Güler Real Madrid-Juventus maçında oynayacak mı, kadroda mı, ilk 11'de mi?

REAL MADRİD JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid ile Juventus arasındaki FiFA Kulüpler Dünya Kupasi maçı, TRT 1 kanallarından canlı maç izlenebilecek.

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Real Madrid-Juventus Maçı, 01 Temmuz Salı günü saat 22:00'de başlayacak.

ARDA GÜLER REAL MADRİD-JUVENTUS MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Arda Güler'in Real Madrid-Juventus maçında oynaması bekleniyor.

REAL MADRİD-JUVENTUS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Real Madrid ve Juventus, karşı karşıya geleceği FiFA Kulüpler Dünya Kupasi maçı, Miami Gardens'da, Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak.