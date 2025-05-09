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Arda Güler Barcelona Real Madrid maçında oynayacak mı, ilk 11'de mi (El Clasico)?

Arda Güler Barcelona Real Madrid maçında oynayacak mı, ilk 11'de mi (El Clasico)?
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La Liga'da bitime 4 hafta kala Barcelona ile Real Madrid karşılaşacak. Bu kritik maç öncesi Real Madrid'de Arda Güler'in ilk 11'de olup olmayacağı merak konusu oldu. Celta Vigo karşılaşmasında 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Arda Güler'in, Teknik Direktör Carlo Ancelotti tarafından ilk 11'de sahaya sürülmesi bekleniyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Arda Güler'in Barcelona maçına ilk 11'de başlayacağı ve bu kararın Arda Güler'in kariyerinde bir dönüm noktası aktarıldı.

Celta Vigo karşılaşmasında 1 gol, 1 asistlik performansıyla yıldızlaşan Real Madridli milli yıldızımız Arda Güler'in pazar günü Barcelona deplasmanında oynayıp oynamaması merak ediliyordu. İspanyol devinde Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin Arda ile ilgili son karara vardığı ve yıldız ismi ilk 11'de sahaya süreceği öğrenildi. Arda Güler Barcelona Real Madrid maçında oynayacak mı, ilk 11'de mi?

ARDA GÜLER BARCELONA REAL MADRİD MAÇINDA OYNAYACAK MI?

İspanyol basınında yer alan habere göre; Arda Güler'in Barcelona maçına ilk 11'de başlayacağı aktarıldı. Ancelotti'nin Barcelona maçında Arda Güler'e büyük sorumluluklar vereceği belirtilirken, bu kararın Arda Güler'in kariyerinde bir dönüm noktası olacağı ifade edildi.

SON 7 MAÇTA 4 GOLE KATKI

Real Madrid'in ligde oynadığı son 7 maçta da süre alan milli yıldızımız Arda Güler, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Öte yandan Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 38 maça çıkarken, bu maçlarda 5 gol ve 9 asistlik skor katkısı sağladı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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