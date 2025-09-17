Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaştı. Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşma büyük bir heyecana sahne olurken, son dakikalarda gelen gol skoru belirledi ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Peki, Archie Brown pozisyonu kırmızı kart mı, değil mi (Fenerbahçe Alanyaspor)?

ALANYASPOR KADIKÖYDE SAHNEYE ÇIKTI

Mücadelenin 18. dakikasında Corendon Alanyaspor öne geçti. Hwang'ın savunma arkasına gönderdiği uzun topa hareketlenen İbrahim Kaya, ceza sahasına girer girmez sert bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'ın sağından ağlarla buluştu.

ERTUĞRUL NET FIRSATA GEÇİT VERMEDİ

34. dakikada Fenerbahçe hızlı bir atak geliştirdi. Kendi sahasından aldığı topla rakip ceza sahasına ilerleyen Oğuz Aydın, soldan bindiren En-Nesyri'ye pasını aktardı. En-Nesyri'nin ceza sahası sol çaprazından yaptığı sert şutta kaleci Ertuğrul topu kornere çeldi.

54. dakikada Fred'in uzak mesafeden yaptığı vuruş savunmadan döndü. Bu pozisyonda Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekledi. Hakem Cihan Aydın VAR'a danıştıktan sonra pozisyonu monitörden izleyerek penaltı kararı verdi. 57. dakikada beyaz noktaya gelen Anderson Talisca'nın vuruşunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

Fenerbahçe aradığı golü 73. dakikada buldu. Sol kanatta Levent Mercan'ın yaptığı ortada Nelson Semedo, topu uzak köşeye göndererek ağları havalandırdı ve skoru 1-1 yaptı.

EN-NESYRI TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

Beraberlik golünden sadece üç dakika sonra sarı-lacivertliler öne geçti. 76. dakikada Archie Brown'ın ortasında Cenk Tosun kafayla topu En-Nesyri'ye indirdi. En-Nesyri müsait pozisyonda topu filelere gönderdi ve Fenerbahçe'yi 2-1 öne taşıdı.

ALANYASPOR UZATMALARDA BERABERLİĞİ YAKALADI

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Alanyaspor skora denge getirdi. Yusuf'un kafa vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat üzerine gelen topu elinden kaçırdı ve meşin yuvarlak ağlara gitti.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmayınca mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 11'e, Alanyaspor ise 8'e yükseltti.

ARCHIE BROWN POZİSYONU KIRMIZI KART MI, DEĞİL Mİ?

Archie Brown'un pozisyonunun kırmızı kart olup olmadığı merak ediliyor. Konuya dair hakem görüşleri açıklandığında sayfamızda yer alacak. Gelişmeleri takip edebilirsiniz.