Fenerbahçe'nin sol beki Archie Brown, sosyal medya hesabı Instagram'daki tüm fotoğraflarını kaldırdı. Bu durum, Brown'un depresyonda olabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı. Peki, Archie Brown depresyonda mı?

ARCHİE BROWN DEPRESYONDA MI?

Fenerbahçe'nin genç sol beki Archie Brown, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir hamle yaptı. İngiliz futbolcu, Instagram profilindeki tüm fotoğraflarını kaldırarak taraftarların dikkatini üzerine çekti.

Son haftalarda beklentilerin altında kalan Brown, özellikle savunmada yaptığı hatalar nedeniyle yoğun eleştirilerin hedefi olmuştu. Taraftarlar sosyal medyada oyuncuya yönelik "formsuz", "motivasyonsuz" gibi yorumlarda bulunurken, genç futbolcunun bu tepkilerden olumsuz etkilendiği konuşuluyor.

Brown'un tüm fotoğraflarını silmesi, bazı futbol yorumcuları ve taraftarlar tarafından "psikolojik olarak zor bir dönemden geçiyor" şeklinde yorumlandı. Takıma yakın kaynaklar ise oyuncunun sadece kendini futbola odaklamak için sosyal medyadan uzaklaştığını öne sürdü.

Konu ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.