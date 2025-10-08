Haberler

Archie Brown depresyonda mı?

Archie Brown depresyonda mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin sol beki Archie Brown, Instagram hesabından tüm fotoğraflarını kaldırdı. Bu durum, taraftarlar arasında Brown'un depresyonda olup olmadığı yönünde spekülasyonlara neden oldu. Archie Brown depresyonda mı?

Fenerbahçe'nin sol beki Archie Brown, sosyal medya hesabı Instagram'daki tüm fotoğraflarını kaldırdı. Bu durum, Brown'un depresyonda olabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı. Peki, Archie Brown depresyonda mı?

ARCHİE BROWN DEPRESYONDA MI?

Fenerbahçe'nin genç sol beki Archie Brown, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir hamle yaptı. İngiliz futbolcu, Instagram profilindeki tüm fotoğraflarını kaldırarak taraftarların dikkatini üzerine çekti.

Son haftalarda beklentilerin altında kalan Brown, özellikle savunmada yaptığı hatalar nedeniyle yoğun eleştirilerin hedefi olmuştu. Taraftarlar sosyal medyada oyuncuya yönelik "formsuz", "motivasyonsuz" gibi yorumlarda bulunurken, genç futbolcunun bu tepkilerden olumsuz etkilendiği konuşuluyor.

Brown'un tüm fotoğraflarını silmesi, bazı futbol yorumcuları ve taraftarlar tarafından "psikolojik olarak zor bir dönemden geçiyor" şeklinde yorumlandı. Takıma yakın kaynaklar ise oyuncunun sadece kendini futbola odaklamak için sosyal medyadan uzaklaştığını öne sürdü.

Konu ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Bakan Fidan: İsrail ve Hamas bugün uzlaşmaya varırsa, ateşkes ilan edilecek

Fidan'dan heyecanlandıran Gazze çıkışı! Ateşkes için tarih verdi
İsrail'e ortak tepki! Meclis'teki tezkere oybirliği ile kabul edildi

TBMM'de dikkat çeken tezkere! Tüm partiler oy birliğiyle kabul etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çeyrek altın saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı

Saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı
Gözler Mısır'daki müzakerelerde! Hamas'ın Türk askeri teklifine İsrail karşı çıktı

Müzakerelere damga vuran diyalog: İsrail'in Türk askeri korkusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.