Arazi tartışmasında bıçaklanan 16 yaşındaki gencin yoğun bakımda tedavisi sürüyor
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Arazi tartışmasında bıçaklanan 16 yaşındaki gencin yoğun bakımda tedavisi sürüyor

Arazi tartışmasında bıçaklanan 16 yaşındaki gencin yoğun bakımda tedavisi sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde önceki gün çıkan arazi kavgasında bıçaklanarak ağır yaralanan 16 yaşındaki G.U. hayati tehlikeyi atlattı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde önceki gün çıkan arazi kavgasında bıçaklanarak ağır yaralanan 16 yaşındaki G.U. hayati tehlikeyi atlattı. Gencin tedavisi yoğun bakımda devam ederken zanlı A.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, önceki gün bağlı Çomranlı köyünde meydana geldi. İddialara göre bir süredir arazi tartışması sebebiyle 16 yaşındaki G.U. ile husumetlisi 35 yaşındaki A.A. ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya büyüdü. A.A. yanında getirdiği bıçakla 16 yaşındaki G.U. isimli genci ağır yaraladı. Köy muhtarı olan babası Recep Uçak'a haber veren genç, A.A. tarafından bıçaklandığını haber verdi.

Olay yerine çağrılan acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu genç buradan da BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Üç saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan gencin buradaki tedavisi sürüyor. Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce gözaltına alınan A.A. ifadesinin ardından Çaycuma Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece "kasten adam yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA'ya konuşan köy muhtarı baba Recep Uçak olayı şöyle anlattı:

"Oğlumla karşılaşıyorlar. A.A. ve annesi oğlumun üzerine çullanıyorlar. Oğlumu tahrik ediyorlar. Hatta şahsın annesi oğluma taş atıyor. Sözlü tartışma oluyor. Sonra A.A. denen şahıs beline soktuğu bıçağı çıkartıp önce annesini oğlumun üzerine salıp sonra oğlumu bıçaklamaya başlıyor. Oğlumun durumu şuan çok ağır. Hayati tehlikesi var. Allah'tan duacıyız. Oğlumu bize kavuşturur." - ZONGULDAK

Arazi tartışmasında bıçaklanan 16 yaşındaki gencin yoğun bakımda tedavisi sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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