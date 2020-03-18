Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir'den ekonomi destek paketi önerisi Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir, koronavirüs salgını ekonomi destek paketi önerisinde bulundu.

Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir, koronavirüs salgını ekonomi destek paketi önerisinde bulundu. Önerinin tüm sektörleri kapsadığını belirten Demir, paketin, salgının işsizliğe ve istihdam olan negatif etkilerini azaltacağını belirtti.



Yeni tip koronavirüs salgınının, işsizliğe ve istihdam olan negatif etkilerini azaltacak, tüm sektörleri kapsayan ekonomi destek paketine ihtiyaç olduğunu belirten Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir, salgının ekonomideki negatif etkisini azaltacak önerilerde bulundu.



"Yeni tip koronavirüs salgınının ekonomiye etkisini dayanışma ile aşabiliriz"



Hüseyin Demir, yeni tip koronavirüs salgınından turizm, ulaşım ve hizmet sektörü başta olmak üzere salgından etkilenen tüm sektörler için kısa, orta ve uzun vadede ortaya konulacak dayanışmanın, kamu-özel sektör ve iş dünyası ile sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket edeceği doğru ve etkili bir kriz yönetimine ihtiyaç olduğunu, bu dayanışmanın yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin en aza indirilmesinde çok önemli olduğunu belirtti.



"Koronavirüs salgınından dolayı kimse işsiz kalmamalı"



Koronavirüs salgınından dolayı kimsenin işsiz kalmaması gerektiğini belirten Demir, "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 92 bin kişi artarak 4 milyon 394 bin kişi oldu. Bu veriler ışığında yeni tip koronavirüs salgınından dolayı kimsenin işsiz kalmaması için gerekli tüm önlemlerin alınması ekonomimiz açısından çok önemli." dedi.



"Koronavirüsün istihdama etkisi en aza indirilmeli"



Demir sözlerine şöyle devam etti: "Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 96 bin kişi, sanayi sektöründe 59 bin kişi, hizmet sektöründe 6 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 25 bin kişi arttı. Bu ortamda yeni tip koronavirüs etkilenecek olan turizm sektörü, hizmet sektörü, sanayi sektörü, inşaat sektörü, tedarik sektörünün ve diğer sektörlerin kaybını en aza indirecek, salgınından dolayı kapalı olan, faaliyetlerine ara veren işyerlerinin ayakta durmaları için gerekli tüm desteğin verileceği, yeni tip koronavirüs ekonomi destek paketi oluşturulması, ülke adına çok önemli."



Koronavirüs salgını ekonomi destek paketi önerisi



Koronavirüs salgını ekonomi destek paketi önerisi açıklayan Demir, "Türkiye'de faaliyet gösteren işletmelerin yeni tip koronavirüs salgınının etkilerini en aza indirecek önlemler arasında; SGK prim ödemlerinin ertelenmesi, vergi borçlarına muafiyet veya erteleme, kamu ve özel banka kredi borçlarının faizsiz ertelenmesi, su,elektrik ve doğalgaz borçlarında ertelenme,dağıtım şirketlerinden finansman ihtiyacı olana finansman desteği, yeni kredi imkanı, ödemlerde kolaylık imkanı ayrıca verilen desteklerden yararlanamayacak esnaf ve vatandaş için sicil affı düzenlemesi, karşılıksız çek gibi durumlarda yasal işlemlerin belli bir süre uzatılması, vatandaşın kredi kartı, bireysel tüketici kredileri ve ticari kredilerin ödemelerine talep halinde öteleme imkanı, kapalı olan işletmelere mali destek, turizm sektörüne başta olmak üzere salgından en fazla etkilenen sektörlerin ihtiyaçlarına göre destek paketi, temel gıda ve tarım ürünlerinde kısıtlamaya gidilebilecek uygulamaların kaldırılması, işsiz olan kişilere salgın bitene kadar ayrım yapılmaksızın asgari geçim ödemesi, uzaktan çalışma imkanının geliştirilmesi ve gerekli teşviklerin sağlanması, kapalı işletmelerin kira gibi büyük giderlerinde yüzde 50 indirime gidilmesi gibi her ihtimalin düşünüldüğü, yeni tip koronavirüs ekonomi paketi ile bu zorluk aşılacaktır." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA