Aras Kargo, logosunu ayırarak sosyal mesafeye dikkati çekti Sosyal mesafeye dikkati çekmek için logosunu değiştiren Aras Kargo, koronavirüs salgınında sosyal mesafenin önemiyle ilgili #MesafeniKoru videosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Sosyal mesafeye dikkati çekmek için logosunu değiştiren Aras Kargo, koronavirüs salgınında sosyal mesafenin önemiyle ilgili #MesafeniKoru videosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Aras Kargo'nun açıklamasına göre, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle küresel bir mücadelenin yaşandığı bu günlerde markalar da sosyal mesafe ile ilgili mesajlarını farklı kanallardan iletmeye çalışıyor.

#EvdeKalTürkiyem kampanyasıyla 65 yaş üstü müşterilerini unutmayan Aras Kargo, şimdi de koronavirüsün yayılımının engellenmesi için önemli bir adım daha atarak, sosyal mesafe kuralına logosuyla cevap veriyor.

Konuyla ilgili hazırlanan videoda, maske ve eldiven takmış kutu adam konseptiyle tasarlanan Araslar "sosyal mesafe arası" sloganıyla birbirinden uzaklaşırken, #MesafeniKoru etiketiyle markanın ismindeki harfler de sosyal mesafe kuralına uygun olarak birbirinden ayrılıyor.

Kaynak: AA