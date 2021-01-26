Aras Dağları'ndaki çiftçiler "beyaz esaret"e rağmen hayvanlarının bakımını aksatmıyor

Iğdır'ın güneyindeki Aras Dağları'nda yaşanan çetin kış şartları, geçimini hayvancılıkla sağlayan çiftçilerin yaşamını zorlaştırıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava bölgede hayatı olumsuz etkiliyor.

Iğdır'ın Aras Dağları eteklerindeki köylerde yaşayan çiftçiler, bir yandan zorlu kış koşullarıyla mücadele ederken, bir yandan da geçim kaynakları olan hayvanlarını besliyor.

Çiftçiler, karlar altında kalan meralara hayvanlarını çıkaramadıkları için sonbaharda biriktirdikleri ot ve samanları belli bir noktaya taşıyıp, hayvanlarını da bu alana getirerek karınlarını doyuruyor.

Tüm zorluklara rağmen hayvancılık yapmaya devam ediyorlar

Aylar süren "beyaz esaret"e rağmen hayvanlarının bakımlarını ihmal etmeyen çiftçiler, tüm zorluklara rağmen tek geçim kaynakları olan hayvancılığı sürdürmenin uğraşını veriyor.

Eğrekdere köyünde çiftçilik yapan Yakup Tarhan, AA muhabirine, yazın meralarda otlattıkları hayvanların kış şartlarında bakımının çok zor olduğunu söyledi.

Tek geçim kaynaklarının ata mesleği olan hayvancılık olduğunu ifade eden Tarhan, "Köy yaşamında tarım ve hayvancılıktan başka yapabileceğimiz iş yok. Bu bizim ata-baba mesleğimiz, babadan oğula devredilen bir iş. İşimiz zor olsa da memnunuz. Şükürler olsun geçimimizi bu işle sağlıyoruz, kimseye muhtaç değiliz ve çoluğumuz çocuğumuza bu şekilde ekmek sağlıyoruz." dedi.

Yöre halkı çetin kış şartlarına alışık

Çiftçilerden Tevekkül Tarhan ise zorlu kış koşullarına rağmen hayvancılığı sürdürdüklerini vurgulayan Tarhan, "Bu şartlara alışık olduğumuz için en ağır kış şartlarda bile hayvanlarımızı ihmal etmiyor, bakımını yapıyoruz ve yemlerini veriyoruz." diye konuştu.

Köylülerden Serhat Özaslan da yoğun kardan dolayı hayvanlarını otlatacak alan kalmadığına işaret etti.

Geçmiş yıllarda bu zamanlarda hayvanlarını meyve bahçelerinde otlattıklarını aktaran Özaslan, "Fakat bu yıl kış biraz sert geçiyor. Bu nedenle zorlu bir süreçten geçiyoruz. Şartlar ne olursa olsun hayvanlarımızın bakımını ihmal etmiyor ve eksiksiz yerine getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer