Arapgir'in meşhur köhnü üzümü artık Esenlik Marketler'de
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Arapgir'in meşhur köhnü üzümü artık Esenlik Marketler'de

30.10.2020 12:26 | Son Güncelleme: 30.10.2020 12:30
Arapgir'in meşhur köhnü üzümü artık Esenlik Marketler'de

Malatya'nın Arapgir ilçesinde yetişen ve kendine has tadı ve aroması ile adından söz ettiren meşhur köhnü üzümleri artık üreticiden direk alınarak Esenlik Süper Martkerler'de tüketiciyle buluşuyor.

Malatya'nın Arapgir ilçesinde yetişen ve kendine has tadı ve aroması ile adından söz ettiren meşhur köhnü üzümleri artık üreticiden direk alınarak Esenlik Süper Martkerler'de tüketiciyle buluşuyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Süper Marketler, son dönemlerde üreticiden tüketiciye doğal olarak birçok ürünü sunmaya başladı. Malatya'nın ilçelerinde yetişen kendine has ürünler Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatları ile üreticiden alınarak direk aracısız müşteriye sunuluyor.

Bu kapsamda Arapgir yöresinin meşhur Köhnü üzümü de artık dalından toplanarak Esenlik Marketlerde satışa sunulmaya başladı. Kalori değeri yüksek olan köhnü üzümler, kalsiyum, potasyum, sodyum ve demir yönünden de oldukça yüksek bir meyve. Karaciğer hastalığı ile kansızlığın tedavisinde etkili olduğu bilinen köhnü üzümlerinin içerdiği meyve asitleri ve lifli yapısı ile mideye zarar vermeden böbrek ve barsak sisteminin de çalışmasını düzenlediği biliniyor.

Arapgirli üzüm üreticisi Fatma Işık, 50 yıldır üzüm yetiştiriciliği ile uğraştığını belirterek "Ürünlerimiz çok temiz. Çok emek çok veriyoruz, Arapgir'in meşhur köhnü üzümünü almak isteyenler Esenlik Marketler'den artık alabilir" dedi.

Bir diğer üretici Hanife Işık'da kalite bakımından oldukça yüksek olan Arapgir Köhnü üzümlerinin bundan sonra Esenlik Marketlerde satılacak olmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek Başkan Selahattin Gürkan'a teşekkür etti.

Üretici İsmail Işık ise her yıl birinci sınıf ürün yetiştirmek için büyük çaba sarf ettiklerini belirterek "Kalitemiz birinci sınıftır, ürünümüz Esenlik marketlerde de artık satılacaktır. Malatya Büyükşehir Başkanımız Selahhatin Gürkan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Buradan Arapgir Köhnü üzümünü aradıkları zaman vatandaşlarımız rahatlıkla artık bulabilecektir" diye konuştu. - MALATYA

Arapgir'in meşhur köhnü üzümü artık Esenlik Marketler'de
Arapgir'in meşhur köhnü üzümü artık Esenlik Marketler'de
Arapgir'in meşhur köhnü üzümü artık Esenlik Marketler'de
Arapgir'in meşhur köhnü üzümü artık Esenlik Marketler'de
Arapgir'in meşhur köhnü üzümü artık Esenlik Marketler'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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