Arama kararı bulunan 9 kişi yakalandı

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan istihbari, yol kontrol ve denetleme çalışmalarında 9 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Ankara Batı ve Nevşehir İlamat ve İnfaz Bürosunca 'Hakaret ve Silahlı Tehdit' suçlarından aranan ve hakkında 2 yıl 12 ay hapis cezası bulunan Y.C., Nevşehir İlamat ve İnfaz Bürosunca 'Basit Yaralama' suçundan aranan ve hakkında 2 ay 24 gün hapis cezası bulunan E.E., Nevşehir İlamat ve İnfaz Bürosunca 'Yağma' suçundan aranan ve hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan Ö.S., Nevşehir İlamat ve İnfaz Bürosunca 'Hırsızlık' suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan H.Ç., Nevşehir İlamat ve İnfaz Bürosunca 'Hırsızlık' suçundan aranan ve hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Ö.K., Nevşehir İlamat ve İnfaz Bürosunca 'Hırsızlık' suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.C., Kayseri Ailenin Korunması İlamat Masasınca Yakalama Kararı ile aranan A.D., Şiran İlamat ve İnfaz Bürosunca 3 gün hapis cezası bulunan M.T., ve Nevşehir İlamat ve İnfaz Bürosunca 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan aranan A.E.S. isimli şahıslar yakalanarak göz altına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi. - NEVŞEHİR

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