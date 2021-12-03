Aralık ayında kiralara en fazla yüzde 17,71 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
2018 yılından beri kira artışı 12 aylık TÜFE ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, 12 aylık TÜFE ortalaması %17,71 oldu. Böylece aralık ayında kiralara en fazla %17,71 oranında zam yapılabilecek. İşte kiraya göre fiyat artışları.
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden ÜFE baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu ( Tüik ) verilerine göre, kasımda TÜFE aylık %3,51, yıllık %21,31 arttı. Kasım ayında 12 aylık TÜFE ise %17,71 oldu. Buna göre, aralık ayında kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %17,71 oldu.
- Mevcut kira bedeli: 1.000 lira
- Zam oranı: %17,71
- Zam bedeli: 177
- Zamlı kira bedeli: 1.177 lira
Eski kira: 1.100 lira - Yeni kira: 1.294 lira
Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.412 lira
Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.530 lira
Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.647 lira
Eski kira: 1.500 lira - Yeni kira: 1.765 lira
Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 1.883 lira
Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 2.001 lira
Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.118 lira
Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.236 lira
Eski kira: 2.000 lira - Yeni kira: 2.354 lira
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