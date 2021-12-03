Aralık ayında kiralara en fazla yüzde 17,71 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı - Haberler Ekonomi
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Aralık ayında kiralara en fazla yüzde 17,71 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

2018 yılından beri kira artışı 12 aylık TÜFE ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, 12 aylık TÜFE ortalaması %17,71 oldu. Böylece aralık ayında kiralara en fazla %17,71 oranında zam yapılabilecek. İşte kiraya göre fiyat artışları.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden ÜFE baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu ( Tüik ) verilerine göre, kasımda TÜFE aylık %3,51, yıllık %21,31 arttı. Kasım ayında 12 aylık TÜFE ise %17,71 oldu. Buna göre, aralık ayında kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %17,71 oldu.

  • Mevcut kira bedeli: 1.000 lira
  • Zam oranı: %17,71
  • Zam bedeli: 177
  • Zamlı kira bedeli: 1.177 lira

Eski kira: 1.100 lira - Yeni kira: 1.294 lira

Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.412 lira

Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.530 lira

Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.647 lira

Eski kira: 1.500 lira - Yeni kira: 1.765 lira

Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 1.883 lira

Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 2.001 lira

Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.118 lira

Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.236 lira

Eski kira: 2.000 lira - Yeni kira: 2.354 lira

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (2)
ahmet himmetoğlu:bu enflasyon oranını boş verin, ev sahibi tutturmuş piyasada ev kiraları 4-5 bin TL sen 1500 tl ye oturuyorsun ya 3 bin yap ya çık diyor, normal olarak evden çıkan kiracı 2 bin tl kira ödüyorsa yeni kiracıdan 4 bin tl kira istiyorlar ve kiracı mecbur 4 bin tl ye tutuyor ,eski kiracılarda yeni kiracıların ödediği bedelden ödemeye zorlanıyor, Cevap Yaz 0 14 Yayından Kaldır
Vertigo:Sözleşmen varken kendisi ya da altsoyu yerleşecekse (başka evi olmayacak) seni çıkarabilir. Haricinde dava açarsınız ve geri eve yerleşip beş yıl daha çıkmazsınız. Tüfeden fazlasını teklif edemez. Siz ödemenizi banka yoluyla yaptıkça sizi çıkaramaz. Sizi rahatsız etmemesini bir mesajı varsa noter yoluyla iletmelerini söyleyin. Kapınızı bile çalamazlar. Ev sahibiyim ve kiracıyım. 0 0 Yayından Kaldır
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