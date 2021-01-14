Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu

İkinci el araç satışı yapılabilen bir sitede arabasını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. İlan sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girerken, aracı alacak kişiye birçok kolaylık sağlanacağı belirtildi. Tüm masrafları kendisinin karşılayacağını aktaran satıcı etli ekmek bile ısmarlayacağını söyledi.

Bugün sosyal medyaya yansıyan bir ilan, herkesin dikkatini çekti. Konyalı bir vatandaş aracını satışa koyarken, açıklama kısmına yazdıklarıyla ilgi gördü.

ARACINI DEPOSU DOLU TESLİM EDECEK

Araç sahibi ilan sayfasının hemen altındaki açıklama bölümüne aracı alacak kişiye yapacağı ikramlarını aktardı. Aracını deposu dolu olarak teslim edeceğini aktaran satıcı, Eksper ücretini de kendisinin karşılayacağını belirtti.

ŞEHİR DIŞINDAN GELECEK ALICININ YOL PARASINI KARŞILAYACAK

Noter parasını da kendisinin karşılayacağını belirten satıcı, şehir dışından gelecek alıcılara da kolaylık sağlamak adına gelecek kişinin yol parasını karşılayacağını taahhüt etti.

ETLİ EKMEK VE SINIRSIZ ÇAY

Satıcının ikramları bununla da kalmadı. Satış sonrasında alıcıya Konya'nın yöresel yemeği olan etli ekmeği ısmarlayacağını aktaran şahıs, alıcıya sınırsız çay sözü de verdi.

KÜÇÜK BAŞ KUZU KESTİRİLECEK

Aracı alacak kişinin ilk arabası olması durumunda da ikram yapacağını aktaran satıcı, alıcının yeminli ifadesinin ardından vekaleten küçük baş kuzu kestireceğini ve kuzunun etini de dağıtacağını söyledi.

Öte yandan bazı kullanıcılar aracın fiyatını yüksek bulduğunu aktararak, satıcının yapacağı ikramları aradaki fiyat farkıyla karşılayacağı değerlendirmesinde bulundu.