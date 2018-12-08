Aracın Lpg Tankında 15 Kilo Eroin Ele Geçirildi

SİİRT'te polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, LPG tankı içerisinde 15 kilo eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında perşembe günü, yol kontrolünde ismi öğrenilemeyen sürücünün hareketlerinden şüphelenerek, bir aracı durdurup arama yaptı. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada, aracın LPG tankının içine saklanmış 29 paket halinde 15 kilo 240 gram eroin ele geçirdi.

- Siirt