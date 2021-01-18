Araç sahiplerinin en büyük derdi 'kış lastiği' WeTalk'ta ele alındı
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Araç sahiplerinin en büyük derdi 'kış lastiği' WeTalk'ta ele alındı

18.01.2021 12:20 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:41

Kar yağışı yurt genelini esir aldı, aracı olanları kar lastiği derdi sardı. Youtube kanalı WeTalk da her kış gündeme gelen bu konuya değindi ve 'kış lastiği' konusundaki kişisel deneyimlerini aktardı.

İlgiyle takip edilen WeTalk, 'kış lastiği' konulu videoyu şu notla takipçileriyle paylaştı;

"Havaların soğumaya başladığı bu günlerde, her sene aynı manzaraları görmemize rağmen; toplumun büyük çoğunluğunun aynı şeyi yaparak farklı sonuç beklediği değişmeden adeta gelenekselleşen; "kış lastiği" konusuna değinmek istedik. Geçmişte başımızdan geçenlerin bir kısmı ile bu önemli konudaki kişisel deneyimlerimizi paylaştık, umarız beğenirsiniz."

Araç sahiplerinin en büyük derdi 'kış lastiği' WeTalk'ta ele alındı
Araç sahiplerinin en büyük derdi 'kış lastiği' WeTalk'ta ele alındı
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