Araç muayene ücretleri yüzde 9,11 zamlandı! İşte yeni tarife
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Araç muayene ücretleri yüzde 9,11 zamlandı! İşte yeni tarife

04.01.2021 15:09 | Son Güncelleme: 04.01.2021 15:18

Araç muayene ücretleri, yeniden değerleme oranında, yüzde 9.11 oranında zamlandı. Buna göre 2021 yılında otomobiller için araç muayene ücreti 372 TL, otobüs ve kamyon için 503 TL olacak.

Türkiye'de, araç muayene hizmetini; Doğuş Grubu, TÜV SÜD ve Bridgepoint'in ortak olduğu TÜVTÜRK yürütüyor. Araç muayene bedeli, her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor.

YÜZDE 9,11 ORANINDA ZAM

2021 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 9,11. Buna göre, araç muayene ücretlerine yüzde 9,11 oranında zam geldi.

İşte 2021 yılında geçerli olacak tarife:

  • Traktör (römorklu, römorksuz), motosiklet ve motorlu bisiklet 189,98 TL
  • Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork 372,88 TL
  • Otobüs, kamyon, çekici ve tanker 503,86 TL

2020 yılı araç muayene ücretleri ise şöyleydi:

  • Traktör (römorklu, römorksuz), motosiklet ve motorlu bisiklet 174,64 TL
  • Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork 342,50 TL
  • Otobüs, kamyon, çekici ve tanker 462,56 TL
Araç muayene ücretleri yüzde 9,11 zamlandı! İşte yeni tarife
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