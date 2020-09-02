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Araç muayene istasyonlarında kredi kartıyla ödeme yapılabilmesi için çalışma başlatıldı

Araç muayene ücretlerinin kredi kartıyla ödenmesi için yeni bir çalışma başlatıldı. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu,nakit parası olmadığı için maaş gününü bekleyen araç sahiplerinin, muayene süresini geçirdiği için cezayla karşılaştığını belirterek, uygulamanın vatandaşların yararına olacağını söyledi.

02.09.2020 12:25 | Son Güncelleme: 02.09.2020 13:09

Araç muayenede, milyonları ilgilendiren yeni çalışma yapılıyor. Söz konusu çalışmaya göre, araç muayene bedeli kredi kartı ile ödenebilecek. Araç muayene istasyonlarında kartlı ödeme sistemine geçileceğine dair açıklamalarda bulunan Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu bu gelişmenin önemli ve yararlı olduğu belirtti.

"BİR AN ÖNCE GEÇİLMELİDİR"

Konu hakkında Milliyet'e konuşan TBM Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bilindiği üzere araç muayenelerinin belirli periyotlarda yaptırılması yasal zorunluluktur. Muayene tarihini geçirenler cezaya muhatap olmakta hatta verilen bir haftalık sürede muayenesini yaptırmadığı takdirde aracı bağlanabilmektedir. Ne var ki yeteri kadar nakit parası olmayan araç sahipleri maaşını alacağı günü beklerken muayene süresi geçebiliyor, hem ceza, hem de faizle karşılaşabiliyorlar. Bu nedenle uzun süreden beri araç sahipleri muayene istasyonlarında kredi kartıyla ödeme kabul edilmesi için sosyal medyada kampanya yürütmekteydiler. Pandemi sürecinde nakit alışverişlerde paranın da bulaşıya yol açabileceğini göz ardı etmeden bir an önce tüm muayene istasyonlarında kartlı ödemeye geçilmelidir."

"KARTTAN ALINAN KOMİSYONA SINIR GETİRİLDİ"

Araç sahiplerinin, egzoz muayenesiyle birlikte otomobillerden alınan 422 lira muayene ücretinden de yakındıklarını ve indirim beklediklerine dikkat çeken Ağaoğlu, geçtiğimiz aylarda kartlı ödeme kabul eden üye iş yerlerinden alınan komisyona da üst sınır getirildiğine işaret ederek, "Kredi kartıyla ödeme kabul eden iş yerlerinden alınan komisyona BDDK tarafından yüzde 1.6 oran üst sınır getirildi. Bazı iş yerleri kartla tahsil ettikleri 100 lirayı hemen ertesi gün bankadan 98.4 lira olarak nakit alabiliyorlar. Bazıları da bir müddet bankada kalmasına rıza gösteriyor ve tutarın tamamının hesabına aktarılmasını istiyorlar." dedi.

Araç muayene istasyonlarında kredi kartıyla ödeme yapılabilmesi için çalışma başlatıldı
Haber Yorumları (28)
ŞİRKET ESİRİ: sevindirici haber, kredi kartından ödeme yapılması mı, allah bu millete akıl versin.
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HIRSIZ TUVES: Ulan vicdansiLar kiredi kartı ile ödeyince bedava mi oluyor
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CENK: Sıfır otomobiller ve ticari otomobiller neden her yıl muayeneye giriyor bu araba ne arıyorlar anlamadım.en aş 5 yıldan sonra muayeneye girmelidir.
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