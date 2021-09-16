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Araban'da biber hasadına başlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Araban'da biber hasadına başlandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde 2021 yılı biber hasadına başlandı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde 2021 yılı biber hasadına başlandı. Biberde rekolte yüksekliği üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tahıl ambarı olan ve sarımsak diyarı olarak bilenen Araban'da sofralık, dolmalık, kurutmalık olarak ayrılan, salça, turşu ve pul biber yapımında kullanılan biberin hasadına başlandı. Hasat nedeniyle bölgede incelemelerde bulunan Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, biber hasadının hayırlı olmasını dileyerek biberdeki rekolte yüksekliğinin üreticinin yüzünü güldürdüğünü dile getirdi.

"Rekolteden dolayı üreticilerimizin yüzü gülüyor"

Biber hasadıyla ilgili incelemelerde bulunan ve açıklama yapan Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "Araban'da sofralık, dolmalık, kurutmalık, salçalık, turşuluk ve pul biber yapımında kullanılan biber hasadına başlandı. Araban'daki biber üretimi bölgenin ve ülkenin ekonomisine önemli katkılarda bulunacak. Bu yıl çok sayıda gurbetçinin de ilçemizde olmasından dolayı Araban Biberi yoğun bir ilgi ve talep görüyor. Bu yıl 3 bin dönümlük bir alan üzerine biber ekimi yapıldı. Bu yıl yaş biberin kilogram fiyatı 3 liradan satılıyor. Maşallah bu yıl üreticilerimiz 4 ton yaş biber verimi aldılar. Rekolteden dolayı üreticilerimizin yüzleri gülüyor" dedi.

Üretici rekolteden memnun

Bu yılki biber rekoltesinden duydukları memnuniyeti dile getiren biber üreticisi İsmail Avşar, "Bu yıl biber rekoltemiz maşallah yüksek. Bu yıl biberleri tarlalardan toplamaya tarım işçisi bulmakta zorluk yaşadık. Yaş biberi tarladan kilogramı 3 TL'den satıyoruz. Dediğim gibi bu yılki rekolteden memnunuz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Araban'da biber hasadına başlandı

Araban'da biber hasadına başlandı

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