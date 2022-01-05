Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı - Haberler
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Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı

Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı
AA / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, yeni araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri iddia edilen bayilere yönelik soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı.

ANKARA (AA) - TANJU ÖZKAYA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, yeni araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri iddia edilen bayilere yönelik soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, başsavcılığın, araç fiyatlarındaki fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa yönelik soruşturması devam ediyor.

Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 araç bayisinde inceleme başlattı.

Müşteri gibi davranarak araç bayisine giden ekipler, sıfır araç talebinde bulundu.

Firma yetkilileri, otomotiv sektöründeki çip krizi ve ham madde tedarikinde yaşanan sorunları sebep göstererek stoklarında araç olmadığını söyledi.

Bazı bayiler de iç aksesuar donanımı ve kaportalarına seramik koruyucu çekileceği gerekçesiyle stoklarındaki araçların satışa hazır olmadığını öne sürdü.

Polis ekiplerinin hemen ardından aynı firmalara bu sefer de maliye müfettişleri girdi, araç stok kayıt bilgilerini kontrol etti.

Müfettişlere ellerinde araç olmadığını iddia eden bayilerin stoklarında yeteri kadar araç olduğu belirlendi.

Bunun üzerine söz konusu bayilere para cezası kesen müfettişler, buna ilişkin tutanağı da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasına gönderdi.

Soruşturmanın geçmişi

Başsavcılık, 17 Aralık 2021'de bayilerden yeni araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri iddia edilen kişiler hakkında resen soruşturma başlattı.

Soruşturma, "sahtecilik", "dolandırıcılık" ve "ihtikar ve fiyatları etkileme" suçlarından yürütülüyor.

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AA / Cemil Murat Budak - Son Dakika Haberleri

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