Apple, yeni ürünlerini tanıtacağı etkinlik öncesi Apple Store'u satışa kapattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Apple, yeni ürünlerini tanıtacağı etkinlik öncesi Apple Store'u satışa kapattı

13.10.2020 18:27 | Son Güncelleme: 13.10.2020 18:41

Apple Store Türkiye mağazası, bu akşam düzenlenecek 'Hi, Speed' sloganlı Apple etkinliği öncesi geleneksel duyurusunu internet sitesine ekledi. iPhone 12 etkinliğine saatler kala Apple Store mağazası ''Hemen döneceğiz.'' notuyla birlikte satışlara kapatıldı.

Apple bu akşamki etkinliğinde iPhone 12 ailesi başta olmak üzere birçok ürününü kamuoyunun beğenisine sunacak. ''Hi, Speed'' sloganına sahip etkinliğe saatler kala Apple, her etkinlik öncesi gelenek haline getirdiği ''Hemen döneceğiz.'' notunu Apple Store online mağazalarına yerleştirdi.

APPLE STORE ONLİNE MAĞAZASI KAPATILDI

Apple Store internet mağazası, Apple'ın etkinliği öncesi güncellenmek için kapatıldı. Apple Türkiye online mağazasında herhangi bir ürünün satın alma sayfasına gidildiğinde ''Hemen döneceğiz. Apple Store'da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen yakında tekrar deneyin.'' notu ile karşılaşılıyor. Bu not, Cupertinolu firmanın Apple Store online mağazalarına yeni ürünlerine dair eklemeler yaptığının en büyük işareti olarak görülüyor.

Etkinlik saatiyle birlikte bu notun kaldırılıp yeni iPhone modelleri iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'in Apple Store online mağazasında listeleneceği düşünülüyor. Yani mağazaların kapatılması kalıcı bir karar değil, aksine ürünlerin eklenmesi için geçici bir karar.

Apple, yeni ürünlerini tanıtacağı etkinlik öncesi Apple Store'u satışa kapattı

APPLE ETKİNLİĞİNDE NELER TANITILACAK?

Hi, Speed etkinliğinin en beklenen ürünleri şüphesiz iPhone 12 modelleri. Etkinlikte 5,4 inçlik iPhone 12 Mini, 6,1 inçlik iPhone 12, 6,1 inçlik iPhone 12 Pro ve 6,7 inçlik iPhone 12 Pro Max'in tanıtılması muhtemel. Bunun dışında HomePod Mini ve MagSafe mıknatıslı kablosuz şarj cihazının da etkinlikte görücüye çıkacağı tahmin ediliyor. AirPods Studio ve AirTag gibi ürünler ise bu etkinlikte beklenmiyor.

Apple, yeni ürünlerini tanıtacağı etkinlik öncesi Apple Store'u satışa kapattı

İlgili Haberler

Apple'ın iPhone 12'yi tanıtacağı etkinlik 13 Ekim'de yapılacak
Apple'ın iPhone 12'yi tanıtacağı etkinlik 13 Ekim'de yapılacak
Apple'ın, Hi Speed etkinliği öncesi iPhone 12 modellerinin özellikleri sızdırıldı
Apple'ın, Hi Speed etkinliği öncesi iPhone 12 modellerinin özellikleri sızdırıldı
iPhone hayranlarının merakla beklediği gün geldi! Apple yarın yeni ürünlerini tanıtacak
iPhone hayranlarının merakla beklediği gün geldi! Apple yarın yeni ürünlerini tanıtacak
Haber Yorumları (1)
AVAREL: AVARELLER BEKLİYORLAR YERLER BİRBİRLERİNİ
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Meral Akşener Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özgü Namal Merve Boluğur Caner Cindoruk Soner Sarıkabadayı
Spor Falcao Samatta Ozan Kabak Mbaye Diagne Sergen Yalçın
Daha Fazla Türk Alkol İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Apple, yeni ürünlerini tanıtacağı etkinlik öncesi Apple Store'u satışa kapattı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 18:54:57. #1.14#
title