Apple Yeni İphone Modellerini 12 Eylül'deki Etkinlikle Duyuruyor

Apple 12 Eylül'de düzenleyeceği Etkinlikle Yeni iPhone'ları ve ekosistemindeki yeni modelleri duyuracak!



Apple Yeni iPhone Modellerini 12 Eylül'deki Etkinlikle Duyuruyor.

Raporlar uzun zamandır Apple'ın 2018 için yeni iPhone modelleri üzerinde çalıştığını ve muhtemelen 3 yeni modelin geleceğini söylüyordu. Artık bunları görme zamanı geldi. Apple düzenleyeceği etkinliğin davetiyelerini göndermeye başladı.

12 Eylül'de Apple'ın uzay üssü gibi olan kampüsünde düzenlenecek etkinlikle bu yıla bir anlamda damgasını vuracak 3 yeni iPhone modelini görebiliriz.

Apple Yeni iPhone Modelleri ile 2018'e damga vurmak istiyor!



Genel anlamda bildiğimiz ise iPhone X'in yeni modellerinin daha hızlı A serisi bir yonga serisi ile geleceği, gelişmiş bir çift kamera ve 512GB depolama alanı gibi iyi güncellemelere sahip olacağı bekleniyor. Bana göre daha heyecan verici modeller 6.5 inçlik ekrana sahip olacak OLED ekranlı modeli olacak.

iPhone XS olarak isimlendirilmesi beklenen modelin 6.5 inç ve 5.8 inçlik iki sürüm şeklinde sunulması bekleniyor. iPhone X benzeri LCD ekranlı bir ucuz model de yer alacak. Diğer ucuz eski modellerinden farklı olarak 6.1 inçlik ekran gibi büyük ölçekli bir ekran kullanılacak olması.

Apple bu modellerinin bazılarında yeni renkler ve altın kaplama kullanabilir.

https://www.teknotalk.com/apple-yeni-iphone-modellerini-12-eyluldeki-etkinlikle-duyuruyor-65169/