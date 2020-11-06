Apple bir modelin daha fişini çekti! iPhone 5C artık güncelleme desteği alamayacak
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Apple bir modelin daha fişini çekti! iPhone 5C artık güncelleme desteği alamayacak

06.11.2020 00:09 | Son Güncelleme: 06.11.2020 00:17
Apple bir modelin daha fişini çekti! iPhone 5C artık güncelleme desteği alamayacak

Apple ve diğer tüm akıllı telefon üreticileri belirli bir süre sonrasında eskiyen modellerine destek vermeyi durduruyor. Apple tarafından yayımlanan listede iPhone 5C'nin artık güncelleme ve servis desteği almayacağı belirtildi.

Geçtiğimiz haftalarda 4 yeni iPhone modelini görücüye çıkaran ABD merkezli teknoloji şirketi Apple bir iPhone modelinin fişini çekti.

Apple tarafından yayımlanan ve satıştan kaldırılan iPhone modelleri için hazırlanan ilgili liste yenilendi. Yenilenen listede bir iPhone modeline daha yer verildi. Yapılan açıklamaya göre, iPhone 5C artık hiçbir destek alamayacak.

Apple bir modelin daha fişini çekti! iPhone 5C artık güncelleme desteği alamayacak

CİHAZ 3013 YILINDA PİYASAYA SÜLMÜŞTÜ

Cihaz 2013 yılında iPhone 5'in daha uygun fiyatlı versiyonu olarak ortaya piyasaya sürülmüştü. A6 yonga setinden güç alan iPhone 5c, 4 inç ekran ve 8 megapiksel çözünürlüklü tek arka kamera içeriyor.

Akıllı telefon beş renk seçeneğine sahip ilk iPhone olarak geldi. Apple cihazı beyaz, mavi, pembe, yeşil ve sarı renk seçenekleriyle tüketicilere sunmuştu.

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