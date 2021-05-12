Apaydın: "Pandemiden kurtulduğumuz nice bayramlara"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Apaydın: "Pandemiden kurtulduğumuz nice bayramlara"

Apaydın: 'Pandemiden kurtulduğumuz nice bayramlara'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınlayan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "11 Ayın sultanı Ramazan ayını bitirip bayrama erişme şerefine nail olduğumuz günler bu sene yine pandemi gölgesine denk geldi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınlayan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "11 Ayın sultanı Ramazan ayını bitirip bayrama erişme şerefine nail olduğumuz günler bu sene yine pandemi gölgesine denk geldi. Tüm şoför esnafımızın ve vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramını kutluyor, sağlıklı günlere kavuştuğumuz nice bayramlar diliyorum" dedi.

Pandemi gölgesinde geçen son bayram olmasını dileyen Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Bu sene de dünyada olup biten birçok olaydan etkilenerek ülkece dönem dönem zor günler atlatarak, ama bir şekilde bereket ve sabır ile bu mübarek Ramazan Bayramı'na eriştik. Şoför esnafımızın okul servisleri hariç tüm kesimi bir gün bile evde durmadan çalıştı. Geçirilen zor günlerin mükafatını aldığımız, sabırlı olmaya, tedbirlere uymaya devam ederek bu zor günleri atlatacağımız günlerin yaklaştığına kalpten inanıyorum. Bu günlerin pandemi gölgesinde geçen son bayramımız olmasını diliyor, şoför camiası adına tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" şeklinde belirtti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Donald Trump Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Tarkan Cem Yılmaz Kenan Doğulu
Spor Ali Koç Ozan Tufan Yılmaz Vural Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Apaydın: "Pandemiden kurtulduğumuz nice bayramlara" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 13:40:41. #1.16#

title