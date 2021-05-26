Apar topar kulübe çağrılan Sosa ve Gustavo'ya kapı gösterildi
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Apar topar kulübe çağrılan Sosa ve Gustavo'ya kapı gösterildi

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Sarı-Lacivertliler'de Gustavo ve Sosa dönemi kapanıyor. Apar topar İstanbul'a davet edilen Sosa'ya Arjantin ekibi Estudiantes'ın teması bildirildi. Sosa'nın da ülkesine dönme niyeti var. Kulüpten ayrılmak isteyen Gustavo'ya da kapı gösterildi. İki tecrübeli orta sahanın önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de olması beklenmiyor.

Fenerbahçe, ligin son döneminde yedek kalan Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo, Brezilya ve Fransa'dan gelen teklifleri değerlendirmek istiyor. Senelik 3 milyon euro civarında maaş alan Gustavo kulüpten ayrılmak istediğini iletti. Maliyeti ve düşen formu sebebiyle Fenerbahçe, Brezilyalı yıldıza kapıyı gösterdi.

APAR TOPAR İSTANBUL'A ÇAĞRILMIŞTI

35 yaşını da aşmış olan Jose Sosa gibi isimlerin de vedaya yakın olduğu belirtildi. Apar topar tatil yaptığı Bodrum'dan İstanbul'a çağrılan ve kulüpte Başkan Ali Koç ile görüşme yapan Sosa, Arjantin'e dönmeye sıcak bakıyor. Sosa için Estudiantes takımı haber bekliyor. Bu nedenle Arjantinli futbolcu, Fenerbahçe ile olan son durumunu netleştirmeyi planlıyor.

34 MAÇTA 4 GOL VE 3 ASİST

Buna göre her iki futbolcu da 34 maçta oynadı. Sosa, 34 maçta 4 gol 3 asist yaparken, yüzde 84 pas isabeti, 40 şut pası, 35 top kapma ve 40 pas arasıyla göze çarptı.

GUSTAVO 1 GOL, 1 ASİSTTE KALDI

Gustavo da yine 34 karşılaşmada 1 gol 1 asistle oynarken, yüzde 91 pas isabeti, 15 şut pası, 30 top kapma ve 48 pas arasıyla mücadele etti.

Apar topar kulübe çağrılan Sosa ve Gustavo'ya kapı gösterildi
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