AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınav ekranı linki!

Açık öğretim sınavlarına az bir süre kala sınav detayları araştırılmaya devam ediyor. Peki, Açık öğretim sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri ne zaman? AÖF sınav ekranı linki haberimizde...

Açık öğretim öğrencilerinin gündeminde olan AÖF sınav giriş belgesi ve sınav tarihleri hakkında araştırmalar yapılıyor. 12-13 Aralık tarihlerinde yapılacak olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavlarına az bir zaman kaldı. Bu bağlamda merakla beklenen AÖF sınav giriş belgesi sorgulanmaya başladı. Üniversiteyi açıktan bitirmek zorunda kalan öğrencilerin çevrim içi (online) olarak sınavlara katılım göstereceği biliniyor. Peki AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2020 2021 AÖF sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, online mı olacak?

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

AÖF sınav takviminde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 Yılı AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 12-13 Aralık 2020 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.

Anadolu Üniversitesi Senatosunun 06/10/2020 tarih ve 16 sayılı kararı gereği 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı çevrimiçi (online) olarak yapılacağı açıklandı.

Dönem sonu sınavı ile ilgili karar daha sonra alınacak.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi sınavlarına katılmak için sınav giriş belgesini şart koşuyor.

Öncelikle https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresini açın.

Daha sonra 'Öğrenci Girişi' sekmesi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifreniz ile sisteme giriş yapın.

Açılan pencerede üst sekmelerde 'Sınav İşlemleri' kategorisinin altında 'Sınav Giriş Belgesi' sekmesine tıklayın.

Daha sonra sınav giriş belgesi görüntüle dedikten sonra sağ en üst kısmında yer alan 'Yazdır' butonuna tıklayarak ya da klavyede Ctrl+P kısayolu ile çıktı alabilirsiniz.

2020-2021 AÖF SINAV TAKVİMİ

Güz Dönemi Ara Sınavı 12 - 13 Aralık 2020 (çevrimiçi)

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16 - 17 Ocak 202

Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021