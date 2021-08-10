Antrenör babanın tekvandocu kızları başarılarıyla adından söz ettiriyor

Kırklareli'nde tekvando antrenörü Savaş Ergin'in kızları Sümeyye Nur ve Rümeysa Nur Ergin, Türkiye'de elde ettikleri başarıların ardından uluslararası şampiyonalarda da söz sahibi olmak istiyor.

Kırklareli'nde tekvando antrenörü Savaş Ergin'in kızları Sümeyye Nur ve Rümeysa Nur Ergin, Türkiye'de elde ettikleri başarıların ardından uluslararası şampiyonalarda da söz sahibi olmak istiyor.

Sümeyye Nur (21) ve Rümeysa Nur Ergin (17) Kırklareli'nde babalarından aldıkları eğitimlerin ardından katıldıkları şampiyona ve turnuvalarda önemli başarılar elde etti.

Sümeyye Nur, 2015 yılında düzenlenen Gençler Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü, 2015 yılında Gençler Milli Takım Seçmelerinde birinci, 2015 yılında International Master NRW'de üçüncü, 2016 yılında 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gençler Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü, 2017 yılında Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü, 2018 yılında 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu.

Rümeysa Nur ise 2015 yılında düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası'nda ikinci, 2016 yılında Turkısh Open Uluslararası Şampiyona'da ikinci, 2016 yılında Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda beşinci, 2017 yılında dünya ve Avrupa şampiyonaları milli takım aday kadrosu seçmelerinde ikinci, 2017 yılında Balkan Şampiyonası'nda beşinci ve 2020 yılında Gençler Türkiye Şampiyonası'nda yedinciliği elde etti.

İki kardeş Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğü Ayşenur Taşbakan Spor Salonu'nda yeni başarılara imza atmak için antrenmanlarını sürdürüyor.

"Tekvandoda her zaman daha iyi olmak istiyorum"

Sümeyye Nur Ergin, AA muhabirine, antrenör babası sayesinde başladığı tekvandoyu çok sevdiğini söyledi.

Ailece yıllardır tekvando ile iç içe olduklarını, kardeşinin de babası ve kendisini örnek aldığını anlatan Ergin, "Küçüklüğümden beri yaptığım için tekvando artık bizim hayat tarzımız oldu. Yapmadığımız zaman boşluk hissediyoruz. Sürekli tekvando ile uğraşmak istiyoruz. Bazen boş zamanlarımızda kardeşimle birbirimize sataşıyoruz. Yani tekvando artık hayatımızın bir parçası oldu." dedi.

Ergin, kendisine sürekli yeni hedefler koyduğunu belirterek, "Tekvandoda her zaman daha iyi olmak istiyorum. İnşallah hedeflerimizi adım adım büyüteceğiz. İlk önce Avrupa, sonra dünya şampiyonaları, yavaş yavaş her zaman daha ilerisini istiyoruz." diye konuştu.

Rümeysa Nur Ergin de babası ve ablasına özenerek başladığı tekvandodan vazgeçemediğini anlatarak, "Ne kadar çok bu sporu yaparsam hedeflerim büyüyor. Hedeflerim büyüdükçe de bu spora çok bağlanıyorum. Hem beni kötü alışkanlıklardan koruyor, hem de birçok dost ve arkadaş edinmemi sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop