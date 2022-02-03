Sosyal paylaşım sitesi Reddit'te ortaya çıkan ve hızla büyüyen Antiwork akımı hakkında Antiwork hareketi nedir? Reddit'te hızla büyüyen Antiwork akımı nedir? Antiwork ne demek? soruları merak konusu oldu. Bu haberimizde sizler için soruları cevaplandıracağız.

ANTİWORK HAREKETİ NEDİR?

Çağdaş işçi hareketleri ve iş karşıtı hareketle ilişkili bir Reddit akımıdır. Antiwork hareketinin sloganı şöyle: "Sadece zenginler için değil, herkes için işsizlik!". Reddit'teki gönderiler genellikle çalışanların işteki olumsuz deneyimlerini, çalışma koşullarından memnuniyetsizliklerini ve sendikalaşmayı anlatıyor. Site üzerinde tanıtılan çeşitli eylemler arasında, Black Friday'in tüketici boykotunun yanı sıra Kellogg Company'ye sahte iş başvurularının sunulması yer alıyor. Şirket 2021'de 1.400 grevci işçiyi değiştirme planlarını açıkladıktan sonra . r/antiwork'ün popülaritesi 2020 ve 2021'de arttı ve subreddit yalnızca 2021'de 900.000 abone kazandı ve yıl sonuna kadar yaklaşık 1.700.000 abone topladı. r/antiwork, subreddit'in entelektüel temelleri ve merkezi olmayan değerleri nedeniyle Wall Street'i İşgal Et hareketiyle karşılaştırıldı.

25 Ocak 2022'de subreddit'in moderatörlerinden Doreen Ford, Fox News sunucusu Jesse Watters ile bir röportaja katıldı. Röportaj, Reddit ve diğer sosyal medya platformlarında ezici bir çoğunlukla eleştirildi ve bu, sitenin geçici olarak kapatılmasına neden oldu. Yeniden açıldıktan sonra birkaç eski moderatörün hesapları silindi.

REDDİT'TE ORTAYA ÇIKAN ANTİWORK AKIMI NEDİR?

r/antiwork, COVID-19 salgını sırasında milyonlarca insan işten çıkarıldığından veya çalışma saatleri azaltıldığından hızla büyümeye başladı. Kendilerini evden çalışırken bulan insanlar, çalışanların üretkenliğini izlemeyi amaçlayan patron yazılımlarıyla mücadele etmek için çeşitli fare taşıma stratejilerini paylaşmaya başladı.

2021'de, r/antiwork üyeleri "Kara Cuma" çağrısında bulundu. Başlangıçta Kara Cuma günü yapılan bir genel grev iken, tüketici boykotuna dönüştü. Aralık 2021'de çeşitli üyeler , makbuz yazıcılarından basılan ve okuyucuları r/antiwork'e yönlendiren anti-work manifestolarının resimlerini yayınladı. Bazı Reddit kullanıcıları, çıktıların sahte olduğunu öne sürdü, ancak siber güvenlik firması GreyNoise'in kurucusu Vice'a, ağ trafiğinin "internete maruz kalacak şekilde yanlış yapılandırılmış" yazıcılara uzaktan yazdırıldığını öne sürdüğünü söyledi.

ANTİWORK NE DEMEK?

Antiwork kelime anlamı olarak iş karşıtlığını ifade eder.

r/antiwork, "Sadece zenginler için değil, herkes için işsizlik!" sloganını kullanıyor. Alt dizin üyeleri, Protestan çalışma etiğine atıfta bulunarak "aylaklar" olarak bilinir . Gönderiler yaygın olarak koşuşturma kültürünü eleştirir ve çalışanların işlerindeki haksız muamele ve kötü çalışma koşulları ve düşük ücret dahil olmak üzere olumsuz deneyimleriyle ilgili hikayeleri paylaşırlar. Diğer gönderiler, üyelerin işlerini bıraktıktan sonraki mutluluğunu ifade ediyor.

r/antiwork üyeleri, iş hakkında farklı görüşlere sahiptir. Çoğunluk, "iş" olarak kavramsallaştırılan şeyde bir değişikliği desteklerken, bazıları işin tamamen ortadan kaldırılmasını savunuyor, diğerleri ise anlamsız çalışmaya veya kapitalist bir sistemde çalışmaya karşı çıkıyor.

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