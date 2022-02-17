Antep karası üzümünde budama mesaisi başladı

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetişen meşhur Antep karası üzüm ağaçlarının budanmasına başlandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetişen ve ünü sınırları aşan Antep karası üzümünün budama işlemi başladı. Şubat ayının ortasında başlayan üzüm dalları budama mart ayının ortasına kadar devam ediyor. Çiftçiler bu sene yağan yağıştan memnun olduklarını ifade ederken, meşhur Antep Karası üzümünün başta pekmez olmak üzere kuru üzüm gibi ürünler yapıldığını söyledi.

Çiftçi İsmail Gök budama Antep karası üzüm dallarının budamasına başladıklarını belirterek, "Şu anda bağ bakım budamasını yapıyoruz. Üzümümüzün daha kaliteli olması için en güzel dalları bırakıyoruz. Her sene bu aylarda budama işlemlerine başlıyoruz Mart ayına kadar devam eder. Bizim Antep karası üzümümüz meşhurdur. Bu sene çok iyi yağış yağı memnunuz. Üzümümüzün pekmezi de yapılıyor. Kuru üzümde yapılıp satılıyor" dedi.

Çiftçi Osman Göçmen ise, "Burada yetişen üzümler çok kaliteli oluyor. Genelde kuru üzüm yapıyoruz. Eğer budamazsak üzüm ufak olur tadı da olmaz. Günde yaklaşık 300-400 ağaç buduyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP