Antalyasporlular verilmeyen penaltı sonrası maçın hakemine büyük tepki gösterdi
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Antalyasporlular verilmeyen penaltı sonrası maçın hakemine büyük tepki gösterdi

04.03.2021 23:41 | Son Güncelleme: 05.03.2021 00:00

Büyük bir heyecana sahne olan Fenerbahçe-Antalyaspor maçına hakem kararları damga vurdu. İlk yarıda Antalyasporlu futbolcu Amilton ceza sahası içinde yerde kaldı ve penaltı bekledi. Yaşanan pozisyondan sonra VAR'dan gelecek yanıtı bekleyen hakem Ümit Öztürk oyunu devam ettirdi. Bu karardan sonra Antalyasporlu futbolcuların yoğun itirazı oldu.

Fenerbahçe ile Antalyaspor'un karşı karşıya geldiği mücadelenin ilk yarısında penaltı tartışması yaşandı. Antalyaspor 1-0 öndeyken yaşanan pozisyonda Fenerbahçe savunmasında Szalai'den dönen topa Amilton ve Novak aynı anda hareketlendi. Kaleye yakın bir noktada yerde kalan Amilton penaltı itirazında bulundu. Bir süre VAR'dan gelecek yanıtı bekleyen hakem Ümit Öztürk oyunu devam ettirdi.

Antalyasporlular verilmeyen penaltı sonrası maçın hakemine büyük tepki gösterdi
Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.
Antalyasporlular verilmeyen penaltı sonrası maçın hakemine büyük tepki gösterdi
Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.
Antalyasporlular verilmeyen penaltı sonrası maçın hakemine büyük tepki gösterdi
Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.
Antalyasporlular verilmeyen penaltı sonrası maçın hakemine büyük tepki gösterdi
Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.

FENERBAHÇE'NİN PENALTISI VAR'DAN DÖNDÜ

Başka bir tartışmalı penaltı pozisyonu da maçın son dakikalarında yaşandı. Fenerbahçeli Pelkas, maçın 90+1. dakikasında Veysel Sarı ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izleyen Öztürk, kararını iptal etti ve Yunan futbolcunun topa elle müdahale ettiğini söyledi. Bu pozisyonun ardından sarı - lacivertli taraftarlar, sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

Antalyasporlular verilmeyen penaltı sonrası maçın hakemine büyük tepki gösterdi

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