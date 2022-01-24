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Antalyasporlu jimnastikçilere milli davet

Antalyasporlu jimnastikçilere milli davet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Antalyaspor jimnastik sporcularından Nilgün Sarıoğlu ile Yasemin Akhun İstanbul'da toplanacak Ritmik Jimnastik Milli Takımlar Gelişim Kampı'na davet edildi.

İSTANBUL (İHA) - Antalyaspor jimnastik sporcularından Nilgün Sarıoğlu ile Yasemin Akhun İstanbul'da toplanacak Ritmik Jimnastik Milli Takımlar Gelişim Kampı'na davet edildi.

Antalyaspor'un iki başarılı jimnastikçisi Nilgün Sarıoğlu 24-29 Ocak tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşecek Ritmik jimnastik bireysel milli takım hazırlık kampına davet edilirken, Yasemin Akhun ise, 30 Ocak - 3 Şubat 2022 tarihleri arasında yine İstanbul'da gerçekleşecek genç grup milli takım hazırlık projesi ve kampına davet edildi. - ANTALYA

Antalyasporlu jimnastikçilere milli davet

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Antalyaspor, Cimnastik, İstanbul, Milli, Spor, Haber

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