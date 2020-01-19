Haberler » Spor » Antalyaspor'un prensipte anlaştığı Lukas Podolski Antalya'ya geldi - Spor

Antalyaspor'un prensipte anlaştığı Lukas Podolski Antalya'ya geldi

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un prensipte anlaştığı, Japonya'nın Vissel Kobe takımının Alman forvet oyuncusu Lukas Podolski Antalya'ya geldi.

19.01.2020 02:20 | Son Güncelleme: 19.01.2020 02:54
Antalyaspor'un prensipte anlaştığı Lukas Podolski Antalya'ya geldi

Süper Lig ekiplerinden 'un prensipte anlaştığı, Japonya'nın Vissel Kobe takımının Alman forvet oyuncusu Antalya'ya geldi.

Antalyaspor'la 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak olan 34 yaşındaki futbolcu Antalya Havalimanı CIP salonundan çıkışı sırasında ikram edilen çayı içti.

Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşması nedeniyle bir süre CIP kapısında bekleyen Podolski ile fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlar arasında izdiham yaşandı.

Taraftarlara üçlü çektiren futbolcu, kendisini bekleyen araca binerek, konaklayacağı otele geçti.

Alman futbolcuyla yarın ya da pazartesi günü düzenlenecek törenle sözleşme imzalanacağını öğrenildi.

Tecrübeli futbolcu, daha önce Galatasaray'da 2015-2017 yıllarında forma giymişti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler