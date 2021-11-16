Antalyaspor Ritmik Cimnastik Takımı, Türkiye şampiyonu oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalyaspor Ritmik Cimnastik Takımı, Türkiye şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Antalyaspor Ritmik Cimnastik Takımı, Türkiye şampiyonu oldu

Antalyaspor Ritmik Cimnastik Takımı, Antalya'da düzenlenen Kulüplerarası Türkiye Ritmik Cimnastik Şampiyonası 'küçükler' kategorisinde şampiyon oldu.

ANTALYA (İHA) - Antalyaspor Ritmik Cimnastik Takımı, Antalya'da düzenlenen Kulüplerarası Türkiye Ritmik Cimnastik Şampiyonası 'küçükler' kategorisinde şampiyon oldu.

Antalyaspor Ritmik Cimnastik Takımı, Türkiye Ritmik Cimnastik Federasyonu tarafından 12-14 Kasım 2021 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Kulüplerarası Türkiye Ritmik Cimnastik Şampiyonası 'küçükler' kategorisinde yarıştı. 37 takım ve 157 sporcunun katıldığı organizasyonda Antalyaspor adına sporcular Nihal Yenidünya, Fatma Ceyda Alp, Alisia Özek, Zeynep Alan, Asya Yüksek ve antrenörler Evgenia Gemici, Merve Kahraman Sukic ve Liudmila Sert boy gösterdi.

Katılımın yoğun olduğu organizasyonda Antalyaspor, Grup Serisi 5 Çember dalında şampiyonluk kazandı. - ANTALYA

Antalyaspor Ritmik Cimnastik Takımı, Türkiye şampiyonu oldu

Türkiye, Dünya Kupası yolunda seri başı olacak mı? İşte kafaları karıştıran sorunun yanıtı

Türkiye, Dünya Kupası yolunda seri başı olacak mı? İşte kafaları karıştıran sorunun yanıtı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title