Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin'den Arjantin kulübüne iş birliği ziyareti

Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin'in, Arjantin'in Deportivo Mac Allister kulübünü ziyaret ettiği bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, ziyarette Asbaşkan Emrah Çelik ve başkan danışmanı Ferda Ramanlı'nın da hazır bulunduğu belirtildi.

Ziyarette iki kulüp arasında iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

Ziyaretin sonunda ev sahibi ekibin yetkilileri Carlos Javier ile Carlos Patricio'ya Antalyaspor forması hediye edildiği kaydedildi.

AA / Oktay Özden - Spor Haberleri

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