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Antalyaspor, Kudryashov'u açıkladı

Antalyaspor, Rus savunma oyuncusu Fedor Kudryashov ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

06.01.2020 21:54 | Son Güncelleme: 06.01.2020 21:54
Antalyaspor, Kudryashov'u açıkladı

, Rus savunma oyuncusu Fedor Kudryashov ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kırmızı beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Antalyasporumuz, 35 kez Rus Milli Takım formasını da giyen Fedor Kudryashov ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Fedor Kudryashov'a hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.Kudryashov, geçen sezon Medipol Başakşehir forması da giymişti.


Kaynak: DHA
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